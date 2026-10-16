Usai Bawa Timnas Indonesia Juara, Egy Maulana Vikri Kini Fokus Jaga Ketajaman di Dewa United

Egy Maulana Vikri menjaga momentum positif usai mencetak gol untuk Dewa United dan membawa Timnas Indonesia juara. (Istimewa)
JawaPos.com - Penyerang Dewa United Banten FC, Egy Maulana Vikri, ingin menjaga performa positifnya setelah melewati periode penting bersama klub dan Timnas Indonesia.
Meski Dewa United tidak bertanding pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 akhir pekan ini, Egy tetap bertekad mempertahankan ketajamannya.
Dewa United mendapat jatah istirahat pada pekan kelima karena pertandingan melawan Borneo FC Samarinda telah digelar lebih awal pada 16 September 2026.
Penyesuaian jadwal tersebut dilakukan agar Borneo FC bisa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi AFC Challenge League (ACGL).
Dalam pertandingan tersebut, Dewa United berhasil meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 3-1 di markas Borneo FC.
Tambahan tiga poin membuat tim asuhan Osmar Loss berada di peringkat kedua klasemen sementara dengan koleksi 11 poin dari lima pertandingan.
Hasil positif itu turut mengangkat kepercayaan diri Egy. Pemain berusia 26 tahun tersebut perlahan kembali menunjukkan performa yang diharapkan, baik ketika memperkuat Dewa United maupun saat membela Timnas Indonesia.
Pada Oktober 2026, Egy turut menjadi bagian dari keberhasilan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 di bawah arahan pelatih John Herdman.
Meski masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, kehadirannya membantu meningkatkan daya serang skuad Garuda dalam pertandingan final melawan Thailand.
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