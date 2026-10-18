Liga Putri Indonesia 2026/2027: Persita dan Dewa United, Persija Imbang

JawaPos.com - Hasil Liga Putri Indonesia 2026/2027 langsung menghadirkan persaingan ketat pada pekan pertama di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (18/10).
Persita Tangerang Women dan Dewa United Women FC kompak mengamankan kemenangan, sedangkan Persija Jakarta Women harus puas bermain imbang menghadapi FC Bekasi City Women.
Persita Tangerang Women mengawali kiprahnya dengan hasil positif setelah mengalahkan Garudayaksa Women dengan skor 1-0.
Gol tunggal yang memastikan kemenangan Persita baru tercipta pada menit ke-90 melalui aksi Diana Annisa Rahmawati.
Diana berhasil memaksimalkan skema serangan balik cepat untuk membobol gawang Garudayaksa.
Gol tersebut sekaligus memastikan Persita membawa pulang tiga poin dari pertandingan pertama Liga Putri Indonesia 2026/2027.
Hasil positif juga diraih Dewa United Women FC saat menghadapi Persikad Women pada pertandingan kedua.
Tim berjuluk Tangsel Warriors itu mengamankan kemenangan 1-0 berkat gol bunuh diri pemain Persikad, Daeng Rosma Dwi Rezky, pada menit ke-78.
Gol tersebut berawal dari tekanan beruntun yang diinisiasi Zahra Muzdalifah.
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