Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.22 WIB

Liga Putri Indonesia 2026/2027: Persita dan Dewa United, Persija Imbang

 

Pertandingan Persija Women vs FC Bekasi City Women di Liga Putri Indonesia 2026/2026. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)

JawaPos.com - Hasil Liga Putri Indonesia 2026/2027 langsung menghadirkan persaingan ketat pada pekan pertama di Stadion Madya, Jakarta, Minggu (18/10).

Persita Tangerang Women dan Dewa United Women FC kompak mengamankan kemenangan, sedangkan Persija Jakarta Women harus puas bermain imbang menghadapi FC Bekasi City Women.

Persita Tangerang Women mengawali kiprahnya dengan hasil positif setelah mengalahkan Garudayaksa Women dengan skor 1-0.

Gol tunggal yang memastikan kemenangan Persita baru tercipta pada menit ke-90 melalui aksi Diana Annisa Rahmawati.

Diana berhasil memaksimalkan skema serangan balik cepat untuk membobol gawang Garudayaksa.

Gol tersebut sekaligus memastikan Persita membawa pulang tiga poin dari pertandingan pertama Liga Putri Indonesia 2026/2027.

Hasil positif juga diraih Dewa United Women FC saat menghadapi Persikad Women pada pertandingan kedua.

Tim berjuluk Tangsel Warriors itu mengamankan kemenangan 1-0 berkat gol bunuh diri pemain Persikad, Daeng Rosma Dwi Rezky, pada menit ke-78.

Gol tersebut berawal dari tekanan beruntun yang diinisiasi Zahra Muzdalifah.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Unjuk Bakat Liga Sepak Bola Putri U-15 & U-18 Diikuti 110 Tim di Lima Kota Penyelenggaraan - Image
Sports

Unjuk Bakat Liga Sepak Bola Putri U-15 & U-18 Diikuti 110 Tim di Lima Kota Penyelenggaraan

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.13 WIB

Nagita Slavina Buka Peluang RANS Siarkan Liga Putri Indonesia, PSSI Buka Suara - Image
Sepak Bola Indonesia

Nagita Slavina Buka Peluang RANS Siarkan Liga Putri Indonesia, PSSI Buka Suara

Jumat, 21 Agustus 2026 | 04.04 WIB

IWL 2026/2027 Digelar, Persija Jakarta Siap Ramaikan Liga Putri Indonesia - Image
Sepak Bola Indonesia

IWL 2026/2027 Digelar, Persija Jakarta Siap Ramaikan Liga Putri Indonesia

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15.06 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore