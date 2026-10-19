Persela Lamongan Kalah dari Rans FC, Dendy Sulistyawan Minta Dukungan Suporter

Pemain Persela Lamongan Dendy Sulistyawan. (Istimewa)
JawaPos.com - Dendy Sulistyawan mengungkapkan kekecewaan setelah Persela Lamongan mengalami kekalahan dari Rans Nusantara FC.
Laga tersebut berakhir dengan skor tipis 0-1, dimainkan di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (17/10).
Melalui sosial media, Dendy Sulistyawan menuliskan bahwa seluruh skuad Persela merasa kecewa kalah dari Rans Nusantara FC.
Sang kapten memastikan bahwa para pemain akan bangkit untuk menghadapi laga selanjutnya.
"Hasil yang membuat kita semua kecewa, tapi pilihan hanya satu bangkit dan menatap pertandingan selanjutnya," tulis Dendy Sulistyawan di Instagram, Senin (19/10).
Penyerang 30 tahun tersebut mengucapkan terima kasih kepada suporter.
Meski Persela kalah, Dendy berharap mereka selalu setia memberikan dukungan.
"Terima kasih atas suport luar biasa dari @l.a_mania_official @curvaboys_1967 serta masyarakat Lamongan semua, tolong selalu bersamai kami," tutup Dendy Sulistyawan.
Di laga melawan Rans FC, Dendy bermain sejak menit awal.
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Jawa Pos
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