Persela Lamongan Tak Mau Kehilangan Poin Lagi, Bima Sakti Siapkan Strategi Hadapi RANS Nusantara

JawaPos.com - Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, memberikan perhatian khusus terhadap penyelesaian akhir timnya menjelang pertandingan pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Joko Tingkir terus mengasah ketajaman agar bisa meraih hasil maksimal saat menghadapi RANS Nusantara FC.

Persela dijadwalkan bertandang ke markas RANS Nusantara FC di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (17/10) sore.

Laga ini menjadi kesempatan bagi Persela untuk memperbaiki hasil setelah gagal meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Bima Sakti mengungkapkan bahwa latihan penyelesaian akhir menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan tim.

Menurutnya, kemampuan mencetak gol tidak hanya menjadi tanggung jawab penyerang, tetapi juga pemain yang menempati posisi lain.

Karena itu, para pemain sayap hingga gelandang turut mendapat porsi latihan finishing.

Bima ingin seluruh pemain memiliki kesiapan untuk memanfaatkan peluang ketika mendapatkan kesempatan di depan gawang lawan.