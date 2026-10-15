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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 15 Oktober 2026 | 13.58 WIB

Persela Lamongan Evaluasi Kesalahan Lawan Deltras FC, Bima Sakti Fokus Tatap RANS Nusantara

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Istimewa)&nbsp; - Image

Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti. (Istimewa)&nbsp;

JawaPos.com - Persela Lamongan bertekad kembali ke jalur kemenangan saat menghadapi RANS Nusantara FC pada lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Laskar Joko Tingkir ingin menebus kegagalan meraih tiga poin setelah ditahan imbang Deltras FC Sidoarjo pada pekan kelima.

Persela sebelumnya harus puas bermain dengan skor 1-1 melawan Deltras FC di Stadion Surajaya, Lamongan, Minggu (11/10).

Hasil tersebut cukup mengecewakan bagi tuan rumah yang sebenarnya memiliki peluang besar untuk memenangkan pertandingan.

Persela bahkan unggul jumlah pemain setelah Deltras FC kehilangan satu pemain akibat kartu merah pada menit ke-37.

Namun, situasi tersebut belum mampu dimanfaatkan secara maksimal oleh anak asuh Bima Sakti untuk mengamankan kemenangan.

Hasil imbang itu sekaligus menghentikan tren kemenangan beruntun Persela.

Padahal, tambahan tiga poin di kandang sendiri bisa menjadi modal penting bagi Laskar Joko Tingkir untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen sementara.

Meski demikian, Bima Sakti meminta para pemainnya tidak terlalu lama memikirkan hasil tersebut.

Editor: Banu Adikara
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