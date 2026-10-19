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Senin, 19 Oktober 2026 | 15.37 WIB

PSPS Pekanbaru Comeback 4-1 atas Persiku Kudus, Kokoh di Puncak Grup A

PSPS Pekanbaru bangkit setelah tertinggal lebih dulu untuk menaklukkan Persiku Kudus 4-1. Tambahan tiga poin membuat Askar Bertuah semakin kokoh di puncak klasemen Grup A. (Dok. PSPS) - Image

PSPS Pekanbaru bangkit setelah tertinggal lebih dulu untuk menaklukkan Persiku Kudus 4-1. Tambahan tiga poin membuat Askar Bertuah semakin kokoh di puncak klasemen Grup A. (Dok. PSPS)

JawaPos.com - PSPS Pekanbaru tampil perkasa saat menjamu Persiku Kudus pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027. Sempat tertinggal lebih dulu, Askar Bertuah bangkit dan meraih kemenangan 4-1 di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Minggu (18/10).

Kemenangan tersebut diraih setelah PSPS meningkatkan intensitas permainan pada babak kedua. Empat gol tuan rumah memastikan Persiku pulang tanpa membawa poin.

Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSPS langsung mengambil inisiatif serangan sejak kick-off pukul 15.30 WIB. Sejumlah peluang tercipta, tetapi belum mampu menghasilkan gol.

Persiku justru membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-21 melalui titik penalti. Kiper PSPS Dicky Agung melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan di kotak terlarang sehingga wasit menunjuk titik putih.

Victor Hugo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya membawa Persiku unggul 1-0.

Tertinggal satu gol, PSPS terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Usaha tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-44 ketika Asir Azis memanfaatkan umpan Matheus Henrique Machado untuk menjebol gawang Persiku.

Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir, termasuk setelah tambahan waktu lima menit.

PSPS Mengamuk pada Babak Kedua

Memasuki babak kedua, PSPS tampil lebih agresif. Tuan rumah mendapat hadiah penalti setelah Matheus Henrique Machado dilanggar pemain Persiku di kotak terlarang.

Kapten PSPS Antonio Gamaroni yang menjadi eksekutor sukses membawa timnya berbalik unggul. Gol pada menit ke-53 itu mengubah kedudukan menjadi 2-1 sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain tuan rumah.

PSPS kemudian memperlebar keunggulan pada menit ke-71. Natanael Siringo-Ringo memanfaatkan bola rebound untuk mencetak gol ketiga bagi Askar Bertuah.

Editor: Hendra
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Sumber: riau pos
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