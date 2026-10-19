PSPS Pekanbaru Comeback 4-1 atas Persiku Kudus, Kokoh di Puncak Grup A

PSPS Pekanbaru bangkit setelah tertinggal lebih dulu untuk menaklukkan Persiku Kudus 4-1. Tambahan tiga poin membuat Askar Bertuah semakin kokoh di puncak klasemen Grup A. (Dok. PSPS)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru tampil perkasa saat menjamu Persiku Kudus pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/2027. Sempat tertinggal lebih dulu, Askar Bertuah bangkit dan meraih kemenangan 4-1 di Stadion Kaharuddin Nasution, Pekanbaru, Minggu (18/10).
Kemenangan tersebut diraih setelah PSPS meningkatkan intensitas permainan pada babak kedua. Empat gol tuan rumah memastikan Persiku pulang tanpa membawa poin.
Bermain di hadapan pendukung sendiri, PSPS langsung mengambil inisiatif serangan sejak kick-off pukul 15.30 WIB. Sejumlah peluang tercipta, tetapi belum mampu menghasilkan gol.
Persiku justru membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-21 melalui titik penalti. Kiper PSPS Dicky Agung melakukan pelanggaran terhadap pemain lawan di kotak terlarang sehingga wasit menunjuk titik putih.
Victor Hugo yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan baik. Tendangannya membawa Persiku unggul 1-0.
Tertinggal satu gol, PSPS terus menekan untuk menyamakan kedudukan. Usaha tuan rumah membuahkan hasil pada menit ke-44 ketika Asir Azis memanfaatkan umpan Matheus Henrique Machado untuk menjebol gawang Persiku.
Skor 1-1 bertahan hingga babak pertama berakhir, termasuk setelah tambahan waktu lima menit.
Baca Juga:Prediksi Skor Getafe vs Rayo Vallecano: Emil Audero Bantu El Rayo Perpanjang Kutukan 10 Laga!
Memasuki babak kedua, PSPS tampil lebih agresif. Tuan rumah mendapat hadiah penalti setelah Matheus Henrique Machado dilanggar pemain Persiku di kotak terlarang.
Kapten PSPS Antonio Gamaroni yang menjadi eksekutor sukses membawa timnya berbalik unggul. Gol pada menit ke-53 itu mengubah kedudukan menjadi 2-1 sekaligus meningkatkan kepercayaan diri para pemain tuan rumah.
PSPS kemudian memperlebar keunggulan pada menit ke-71. Natanael Siringo-Ringo memanfaatkan bola rebound untuk mencetak gol ketiga bagi Askar Bertuah.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022