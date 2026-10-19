Persebaya Gagal Menang di Kandang, Ernando Ari Kecewa

JawaPos.com – Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10), Green Force harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir imbang 2-2.

Dua gol Miguel Pereira menyelamatkan Persebaya dari kekalahan. Namun, hasil tersebut belum memuaskan penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi, yang berharap timnya bisa meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Ernando mengakui para pemain kecewa karena belum mampu memenuhi harapan Bonek dan Bonita yang hadir memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

"Kami, para pemain, juga merasa kecewa karena belum bisa memberikan hasil yang diharapkan, terutama kemenangan di laga kandang ini," ujar Ernando, dikutip dari situs resmi klub.

Kekecewaan tersebut tidak lepas dari jalannya pertandingan. Persebaya sempat berada dalam posisi sulit setelah PSS dua kali mencetak gol dan memaksa tuan rumah bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan.

Catatan pertandingan menunjukkan PSS hanya melepaskan empat tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang. Dua tembakan tepat sasaran berhasil dikonversi menjadi gol.

Efektivitas tim tamu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Persebaya setelah gagal mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Dua Gol Miguel Pereira Selamatkan Persebaya

Di tengah tekanan, Persebaya terus berusaha mencari gol untuk menjaga peluang meraih hasil positif. Miguel Pereira menjadi sosok penting bagi Green Force setelah mencetak gol pada menit ke-36.