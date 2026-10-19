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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 13.15 WIB

Persebaya Gagal Menang di Kandang, Ernando Ari Kecewa

Persebaya gagal mengamankan tiga poin di Stadion Gelora Bung Tomo meski Miguel Pereira mencetak dua gol. Ernando Ari mengakui timnya kecewa dan perlu segera berbenah. (Persebaya) - Image

Persebaya gagal mengamankan tiga poin di Stadion Gelora Bung Tomo meski Miguel Pereira mencetak dua gol. Ernando Ari mengakui timnya kecewa dan perlu segera berbenah. (Persebaya)

JawaPos.com – Persebaya Surabaya gagal meraih kemenangan saat menjamu PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10), Green Force harus puas berbagi poin setelah pertandingan berakhir imbang 2-2.

Dua gol Miguel Pereira menyelamatkan Persebaya dari kekalahan. Namun, hasil tersebut belum memuaskan penjaga gawang Ernando Ari Sutaryadi, yang berharap timnya bisa meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Ernando mengakui para pemain kecewa karena belum mampu memenuhi harapan Bonek dan Bonita yang hadir memberikan dukungan sepanjang pertandingan.

"Kami, para pemain, juga merasa kecewa karena belum bisa memberikan hasil yang diharapkan, terutama kemenangan di laga kandang ini," ujar Ernando, dikutip dari situs resmi klub.

Kekecewaan tersebut tidak lepas dari jalannya pertandingan. Persebaya sempat berada dalam posisi sulit setelah PSS dua kali mencetak gol dan memaksa tuan rumah bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan.

Catatan pertandingan menunjukkan PSS hanya melepaskan empat tembakan, tiga di antaranya mengarah ke gawang. Dua tembakan tepat sasaran berhasil dikonversi menjadi gol.

Efektivitas tim tamu menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan Persebaya setelah gagal mengamankan tiga poin di kandang sendiri.

Dua Gol Miguel Pereira Selamatkan Persebaya

Di tengah tekanan, Persebaya terus berusaha mencari gol untuk menjaga peluang meraih hasil positif. Miguel Pereira menjadi sosok penting bagi Green Force setelah mencetak gol pada menit ke-36.

Gol tersebut menjaga asa Persebaya untuk mengejar ketertinggalan. Namun, tim tuan rumah masih harus berjuang hingga penghujung pertandingan untuk menghindari kekalahan.

Editor: Hendra
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Sumber: Persebaya
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