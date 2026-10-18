Miguel Pereira Cetak Brace, Persebaya Selamat dari Kekalahan Dramatis Kontra PSS Sleman

Miguel Pereira menjadi pahlawan Persebaya Surabaya setelah mencetak dua gol dalam pertandingan melawan PSS Sleman yang berakhir imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Dok. Persebaya)
JawaPos.com — Miguel Pereira menjadi penyelamat Persebaya Surabaya setelah mencetak dua gol dalam pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).
Gol keduanya pada menit 90+1 menggagalkan kemenangan tim tamu sekaligus memastikan Green Force bermain imbang 2-2 di hadapan 35.108 penonton.
Pertandingan berlangsung dramatis karena Persebaya Surabaya harus dua kali mengejar ketertinggalan setelah PSS Sleman mencetak gol melalui Melvyn Lorenzen dan Hiromu Tanaka.
Miguel Pereira kemudian muncul sebagai pembeda lewat gol pada menit ke-35 dan masa injury time babak kedua.
Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya gagal mengamankan tiga poin dalam pertandingan kandang yang berlangsung sengit hingga menit terakhir.
Meski demikian, semangat pantang menyerah anak asuh Bernardo Tavares berhasil menghindarkan Green Force dari kekalahan pertama musim ini.
Persebaya Surabaya sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.
Gledson Paixao melepaskan tembakan pada menit pertama, disusul peluang Toni Firmansyah dan Alex Martins yang berhasil mengarah ke gawang.
Namun, PSS Sleman justru berhasil mengejutkan publik Gelora Bung Tomo melalui gol cepat Melvyn Lorenzen pada menit kedelapan.
Pemain asal Jerman tersebut melepaskan tendangan bebas melengkung yang mengarah ke sisi kiri gawang Ernando Ari setelah mengambil posisi di sebelah kanan penjaga gawang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022