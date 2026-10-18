Miguel Pereira Cetak Brace, Persebaya Selamat dari Kekalahan Dramatis Kontra PSS Sleman

JawaPos.com — Miguel Pereira menjadi penyelamat Persebaya Surabaya setelah mencetak dua gol dalam pertandingan melawan PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Gol keduanya pada menit 90+1 menggagalkan kemenangan tim tamu sekaligus memastikan Green Force bermain imbang 2-2 di hadapan 35.108 penonton.

Pertandingan berlangsung dramatis karena Persebaya Surabaya harus dua kali mengejar ketertinggalan setelah PSS Sleman mencetak gol melalui Melvyn Lorenzen dan Hiromu Tanaka.

Miguel Pereira kemudian muncul sebagai pembeda lewat gol pada menit ke-35 dan masa injury time babak kedua.

Hasil tersebut membuat Persebaya Surabaya gagal mengamankan tiga poin dalam pertandingan kandang yang berlangsung sengit hingga menit terakhir.

Meski demikian, semangat pantang menyerah anak asuh Bernardo Tavares berhasil menghindarkan Green Force dari kekalahan pertama musim ini.

Bagaimana Persebaya Surabaya Bisa Tertinggal Lebih Dulu? Persebaya Surabaya sebenarnya langsung mengambil inisiatif serangan sejak pertandingan dimulai dengan menciptakan sejumlah peluang berbahaya.

Gledson Paixao melepaskan tembakan pada menit pertama, disusul peluang Toni Firmansyah dan Alex Martins yang berhasil mengarah ke gawang.

Namun, PSS Sleman justru berhasil mengejutkan publik Gelora Bung Tomo melalui gol cepat Melvyn Lorenzen pada menit kedelapan.