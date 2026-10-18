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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 23.46 WIB

Miguel Pereira Pecah Telur! Persebaya Surabaya Ditahan PSS Sleman 1-1 di Babak Pertama

Miguel Pereira mencetak gol penyeimbang bagi Persebaya Surabaya saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10). (Persebaya)&nbsp; - Image

Miguel Pereira mencetak gol penyeimbang bagi Persebaya Surabaya saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10). (Persebaya)&nbsp;

 

JawaPos.com - Miguel Pereira akhirnya mencetak gol pertamanya untuk Persebaya Surabaya di Super League 2026/2027 saat menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10).

Gol winger asal Portugal pada menit ke-35 menyelamatkan Green Force dari ketertinggalan setelah Melvyn Lorenzen lebih dahulu membawa tim tamu unggul melalui tendangan bebas spektakuler.

Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor 1-1 setelah kedua kesebelasan saling memberikan tekanan sepanjang 45 menit.

Persebaya Surabaya sebenarnya tampil agresif sejak awal, tetapi efektivitas penyelesaian akhir kembali menjadi pekerjaan rumah bagi pasukan Bernardo Tavares.

Duel ini menjadi ujian penting bagi Persebaya Surabaya yang berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Isenmulang Kalteng FC dengan skor 1-0 pada pertandingan sebelumnya.

Sementara itu, PSS Sleman datang membawa kepercayaan diri tinggi setelah menghajar PSM Makassar dengan skor telak 3-0.

Persebaya Surabaya Langsung Menekan, tetapi PSS Sleman Justru Unggul

Persebaya Surabaya langsung mengambil inisiatif serangan sejak wasit meniup peluit awal pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo.

Gelandang asal Brasil, Gledson Paixao da Silva, membuka ancaman pada menit pertama melalui tembakan yang masih melenceng dari sasaran.

Tekanan Green Force berlanjut ketika Jefferson Junio Antonio da Silva menciptakan peluang pada menit kedua.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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