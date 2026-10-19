Persipura Kembali ke Stadion Lukas Enembe? Ini Rencana Mutiara Hitam

JawaPos.com – Persipura Jayapura berpeluang kembali menggunakan Stadion Lukas Enembe, Jayapura, sebagai kandang pada putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027. Manajer tim Evelina Sanita Injaya menyebut stadion tersebut siap digunakan untuk menggelar pertandingan Mutiara Hitam.

Kabar ini menjadi angin segar bagi Persipura dan pendukungnya di Tanah Papua. Setelah menjalani pertandingan kandang di luar daerah, tim berjuluk Mutiara Hitam itu berpeluang kembali bermain di hadapan masyarakat Papua pada paruh kedua kompetisi.

Evelina menyampaikan hal tersebut setelah Persipura meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (17/10).

"Saya rasa, Stadion Lukas Enembe akan selalu siap dan pasti welcome untuk Persipura Jayapura kembali bertanding di Papua,” ujar Evelina.

Ia menegaskan, Stadion Lukas Enembe sudah bisa digunakan kembali. Pihaknya ingin memastikan Persipura dapat pulang dan memainkan pertandingan di kandang sendiri.

"Stadion Lukas Enembe sudah bisa untuk kembali menggelar pertandingan. Saya pastikan dan yakinkan mereka harus bisa. Untuk masyarakat Papua, kami akan siap berkandang kembali di Tanah Papua," imbuhnya.

Kembalinya Persipura ke Jayapura tentu dinantikan para pendukung. Selain berpeluang mendapat dukungan langsung dari suporter, bermain di kandang sendiri juga diharapkan menambah motivasi para pemain untuk bersaing di Championship musim ini.

Persipura Masih Punya Tiga Laga pada Putaran Pertama

Meski peluang kembali ke Jayapura terbuka, Persipura masih harus menyelesaikan sejumlah pertandingan sebelum putaran pertama berakhir. Berdasarkan jadwal yang disebutkan dalam materi, tim asal Papua tersebut masih menyisakan tiga laga.