Persipura Kembali ke Stadion Lukas Enembe? Ini Rencana Mutiara Hitam

Manajer Persipura Evelina Sanita Injaya menyebut Stadion Lukas Enembe siap digunakan kembali. Mutiara Hitam berpeluang memainkan laga kandang di Jayapura pada putaran kedua. (Dok. iLeague)
JawaPos.com – Persipura Jayapura berpeluang kembali menggunakan Stadion Lukas Enembe, Jayapura, sebagai kandang pada putaran kedua Pegadaian Championship 2026/2027. Manajer tim Evelina Sanita Injaya menyebut stadion tersebut siap digunakan untuk menggelar pertandingan Mutiara Hitam.
Kabar ini menjadi angin segar bagi Persipura dan pendukungnya di Tanah Papua. Setelah menjalani pertandingan kandang di luar daerah, tim berjuluk Mutiara Hitam itu berpeluang kembali bermain di hadapan masyarakat Papua pada paruh kedua kompetisi.
Evelina menyampaikan hal tersebut setelah Persipura meraih kemenangan telak 6-1 atas PSBS Biak di Stadion Sriwedari, Solo, Sabtu (17/10).
"Saya rasa, Stadion Lukas Enembe akan selalu siap dan pasti welcome untuk Persipura Jayapura kembali bertanding di Papua,” ujar Evelina.
Ia menegaskan, Stadion Lukas Enembe sudah bisa digunakan kembali. Pihaknya ingin memastikan Persipura dapat pulang dan memainkan pertandingan di kandang sendiri.
"Stadion Lukas Enembe sudah bisa untuk kembali menggelar pertandingan. Saya pastikan dan yakinkan mereka harus bisa. Untuk masyarakat Papua, kami akan siap berkandang kembali di Tanah Papua," imbuhnya.
Kembalinya Persipura ke Jayapura tentu dinantikan para pendukung. Selain berpeluang mendapat dukungan langsung dari suporter, bermain di kandang sendiri juga diharapkan menambah motivasi para pemain untuk bersaing di Championship musim ini.
Persipura Masih Punya Tiga Laga pada Putaran Pertama
Meski peluang kembali ke Jayapura terbuka, Persipura masih harus menyelesaikan sejumlah pertandingan sebelum putaran pertama berakhir. Berdasarkan jadwal yang disebutkan dalam materi, tim asal Papua tersebut masih menyisakan tiga laga.
Dua di antaranya merupakan pertandingan kandang yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo. Persipura akan menghadapi Persiba Balikpapan dan Deltras FC dalam dua pertandingan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy
Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan
Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion
Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif
Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat
Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan
Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana
Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022