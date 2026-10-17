Prediksi Skor Swansea vs West Ham: Target Curi Poin di Kandang The Swans

West Ham saat berlaga melawan Watford. (@westham/Instagram)
JawaPos.com – Swansea City akan menghadapi West Ham United dalam pertandingan lanjutan Championship 2026/2027 di South Wales, Sabtu (17/10/2026). Duel ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membawa modal positif dalam persaingan di papan atas klasemen.
Swansea berstatus pemuncak klasemen, sedangkan West Ham menempati peringkat ketiga. The Hammers berambisi melanjutkan tren positif demi menjaga peluang kembali ke Premier League setelah terdegradasi pada musim lalu.
Bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan bagi Swansea. Namun, tuan rumah tetap harus mewaspadai produktivitas lini depan West Ham yang sejauh ini mampu mencetak banyak gol.
Tim asuhan Vitor Matos menunjukkan konsistensi sepanjang musim ini, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan. Lini belakang Swansea tampil solid dengan catatan hanya kebobolan tujuh gol.
Kemenangan dramatis atas Millwall pada pertandingan sebelumnya turut meningkatkan kepercayaan diri Swansea. Gol Ronald pada menit ke-90 memastikan mereka meraih hasil maksimal sekaligus mempertahankan posisi di puncak klasemen.
Hasil tersebut memperlihatkan kemampuan Swansea menjaga fokus hingga pertandingan berakhir. Meski demikian, menghadapi West Ham akan menjadi tantangan berbeda karena calon lawannya memiliki daya gedor yang cukup tajam.
Swansea diperkirakan berusaha mempertahankan organisasi permainan dan memanfaatkan kecepatan pemain depan untuk melancarkan serangan balik.
West Ham datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatat kemenangan telak 6-0 atas Lincoln City. Hasil itu memperlihatkan kemampuan The Hammers dalam memanfaatkan peluang, meskipun pertandingan tersebut juga diwarnai situasi sulit bagi lawan yang harus bermain dengan sembilan pemain.
Sejauh ini, West Ham telah mencetak 27 gol di Championship. Catatan tersebut menjadi salah satu modal penting bagi tim besutan Nuno Espirito Santo untuk memberikan tekanan kepada tuan rumah.
Kehadiran Tomas Soucek juga patut diperhitungkan. Gelandang tersebut mencetak dua gol dalam pertandingan terakhir dan berpotensi menjadi ancaman melalui pergerakan dari lini tengah maupun situasi bola mati.
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