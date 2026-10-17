De Red FC vs Barito Putera: Aji Santoso Bidik Kemenangan Perdana di Kandang

JawaPos.com – De Red FC memburu kemenangan kandang pertama saat menjamu PS Barito Putera pada pekan keenam Championship 2026/2027, Minggu (18/10) malam.

Bermain di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, tuan rumah bertekad mengakhiri catatan kurang memuaskan di hadapan pendukung sendiri. Dari tiga pertandingan kandang sebelumnya, De Red FC belum mampu meraih kemenangan.

Mereka mencatatkan dua kekalahan dan satu hasil imbang, dengan torehan empat gol serta tujuh kali kebobolan. Catatan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Aji Santoso menjelang pertandingan melawan Laskar Antasari.

Aji Santoso Siapkan Tim untuk Akhiri Tren Negatif Pelatih De Red FC, Aji Santoso, menegaskan bahwa timnya telah melakukan persiapan untuk menghadapi laga tersebut. Ia berharap para pemain mampu tampil maksimal demi mengamankan tiga poin sekaligus mengakhiri tren negatif di kandang.

Secara umum, Aji menilai kesiapan timnya cukup baik. Ia berharap persiapan yang telah dilakukan dapat diterjemahkan menjadi hasil positif saat pertandingan berlangsung.

Untuk mengantisipasi kekuatan lawan, tim pelatih De Red FC telah menganalisis rekaman video pertandingan Barito Putera. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan sebagai bahan latihan untuk menentukan strategi yang tepat dalam meredam permainan tim tamu.

Aji berharap persiapan itu membuat anak asuhnya lebih siap menghadapi berbagai situasi di lapangan. Ia menyadari Barito Putera memiliki sejumlah kelebihan yang perlu diantisipasi agar tidak menyulitkan timnya sepanjang pertandingan.

Barito Putera Datang dengan Modal Kemenangan Meski bermain di kandang, De Red FC tidak bisa menganggap pertandingan ini akan berjalan mudah. Barito Putera datang dengan modal kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada laga sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi tambahan kepercayaan diri bagi skuad berjuluk Laskar Antasari. Karena itu, De Red FC dituntut tampil disiplin dan konsisten untuk mengimbangi permainan lawan.