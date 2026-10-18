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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.37 WIB

Bernardo Tavares Frustrasi, Persebaya Buang Banyak Peluang dan Gagal Kalahkan PSS Sleman

Persebaya Surabaya berbagi poin dengan PSS Sleman setelah bermain imbang 2-2 di BRI Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

Persebaya Surabaya berbagi poin dengan PSS Sleman setelah bermain imbang 2-2 di BRI Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - Persebaya Surabaya harus puas berbagi poin dengan PSS Sleman pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Meski tampil dominan dan menciptakan banyak peluang, Green Force gagal mengamankan kemenangan setelah bermain imbang 2-2 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore.

Hasil tersebut membuat pelatih Persebaya Bernardo Tavares merasa kecewa.

Apalagi, timnya harus dua kali tertinggal sebelum akhirnya terhindar dari kekalahan berkat gol kedua Miguel Pereira pada masa tambahan waktu babak kedua.

Tavares menilai Persebaya sebenarnya sudah berusaha maksimal sepanjang pertandingan.

Dukungan Bonek dan Bonita di stadion juga menjadi motivasi tambahan bagi para pemain untuk mengejar kemenangan.

Namun, banyaknya peluang yang tercipta tidak sebanding dengan hasil akhir yang didapatkan.

Persebaya tercatat melepaskan sekitar 20 tembakan, sedangkan PSS Sleman hanya mampu menciptakan dua tembakan yang semuanya berujung gol.

Pelatih asal Portugal itu pun menyoroti efektivitas lawan dalam memanfaatkan peluang yang mereka miliki.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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