Balas Psywar Pemain PSS Hattrick di Kandang Persebaya, Miguel: Saya Harap Mereka Tidak Cetak Gol!

Winger Persebaya Surabaya, Miguel Pereira, menanggapi psywar pemain PSS Sleman yang sesumbar ingin mencetak hattrick menjelang duel di Stadion Gelora Bung Tomo, Minggu (18/10/2026). (Persebaya)
JawaPos.com — Miguel Pereira memberikan jawaban menohok setelah pemain PSS Sleman sesumbar ingin mencetak hattrick di kandang Persebaya Surabaya.
Winger asal Portugal itu berharap tim tamu justru gagal mencetak satu gol pun ketika kedua kesebelasan bertemu pada pekan kelima Super League 2026/27 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Miguel dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Sabtu (17/10/2026).
Alih-alih terpancing perang kata-kata, pemain berusia 31 tahun itu memilih merespons dengan tenang sambil mengingatkan pentingnya sikap rendah hati.
“Saya harap mereka tidak mencetak gol. Jadi, kita harus rendah hati, kita tahu bahwa kita akan menghadapi tim yang bagus,” ujar Miguel Pereira.
Jawaban singkat tersebut memperlihatkan sikap Miguel dalam menghadapi psywar menjelang pertandingan penting.
Dia tidak membalas sesumbar hattrick dengan janji serupa, tetapi menyampaikan harapan agar pertahanan Green Force mampu meredam seluruh ancaman lawan.
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Miguel Pereira memilih menjawab psywar pemain PSS Sleman dengan harapan sederhana, yakni menjaga gawang Persebaya Surabaya tetap aman sepanjang pertandingan.
Respons tersebut menjadi menarik karena muncul setelah adanya sesumbar mencetak hattrick di Stadion Gelora Bung Tomo.
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Jawa Pos
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