4 Suporter PSS Meninggal Kecelakaan di Tol Madiun, Suporter Persebaya Siapkan One Minute Silence

Bonek menyiapkan aksi one minute silence untuk mengenang empat suporter PSS Sleman yang dilaporkan meninggal dunia akibat kecelakaan di Tol Ngawi-Kertosono, Madiun, Minggu (18/10/2026), dalam perjalanan menuju Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com — Empat suporter PSS Sleman dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraan Elf yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Tol Ngawi-Kertosono, Kabupaten Madiun, Minggu (18/10/2026) pagi.
Tragedi dalam perjalanan menuju Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tersebut mengundang duka mendalam dari Bonek yang menyiapkan penghormatan one minute silence sebelum laga Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman.
Kecelakaan terjadi di KM 616+200 jalur A, tepatnya di wilayah Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.
Kendaraan Elf yang membawa belasan pendukung PSS Sleman tersebut terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan kayu ketika rombongan sedang menuju Surabaya.
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Kabar duka tersebut dengan cepat sampai kepada komunitas suporter Persebaya Surabaya, termasuk Bonek Tribun Kidul Suroboyo.
Salah satu pentolan suporter Persebaya Surabaya, Cak Tessy, mengaku menerima informasi pertama dari rekan-rekan Deltamania di Sidoarjo pada Minggu pagi.
Bonek langsung menyampaikan belasungkawa setelah mengetahui kecelakaan yang menimpa rombongan suporter PSS Sleman dalam perjalanan menuju Surabaya.
Cak Tessy mengatakan informasi awal diterimanya melalui video yang dikirimkan rekan-rekan Deltamania sebelum kabar mengenai kondisi korban semakin jelas.
“Ya, tadi saya pagi langsung dengar berita dari dulur-dulur Sidoarjo, Deltamania, ngirim video ke saya kalau ada dulu-dulu dari Sleman yang kecelakaan di Tol Madiun, dan akhirnya langsung saya buat ucapan dan enggak lama kemudian ada sekitar setengah jam ada kabar dari akun BCS resmi bahwa jangan ada menyebarkan foto atau video di mana-mana, kasihan keluarga korban yang ditinggalkan,” ujar Cak Tessy, Minggu (18/10/2026).
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