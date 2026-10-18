4 Suporter PSS Meninggal Kecelakaan di Tol Madiun, Suporter Persebaya Siapkan One Minute Silence

JawaPos.com — Empat suporter PSS Sleman dilaporkan meninggal dunia setelah kendaraan Elf yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Tol Ngawi-Kertosono, Kabupaten Madiun, Minggu (18/10/2026) pagi.

Tragedi dalam perjalanan menuju Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, tersebut mengundang duka mendalam dari Bonek yang menyiapkan penghormatan one minute silence sebelum laga Persebaya Surabaya melawan PSS Sleman.

Kecelakaan terjadi di KM 616+200 jalur A, tepatnya di wilayah Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun.

Kendaraan Elf yang membawa belasan pendukung PSS Sleman tersebut terlibat kecelakaan dengan truk bermuatan kayu ketika rombongan sedang menuju Surabaya.

Kabar duka tersebut dengan cepat sampai kepada komunitas suporter Persebaya Surabaya, termasuk Bonek Tribun Kidul Suroboyo.

Salah satu pentolan suporter Persebaya Surabaya, Cak Tessy, mengaku menerima informasi pertama dari rekan-rekan Deltamania di Sidoarjo pada Minggu pagi.

Bonek langsung menyampaikan belasungkawa setelah mengetahui kecelakaan yang menimpa rombongan suporter PSS Sleman dalam perjalanan menuju Surabaya.

Cak Tessy mengatakan informasi awal diterimanya melalui video yang dikirimkan rekan-rekan Deltamania sebelum kabar mengenai kondisi korban semakin jelas.