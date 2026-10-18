Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 06.28 WIB

PSS Sleman Bawa Pulang Satu Poin dari Surabaya, Persebaya Gagal Menang Lagi

PSS Sleman curi satu poin dari markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Istimewa) - Image

PSS Sleman curi satu poin dari markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27. (Istimewa)

JawaPos.com - PSS Sleman membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore, Super Elang Jawa bermain imbang 2-2 setelah sempat dua kali unggul.

Hasil ini menjadi tambahan penting bagi PSS yang sedang berusaha menjaga momentum positif setelah meraih kemenangan pada pekan sebelumnya.

Meski gagal membawa pulang tiga poin, tim asuhan Pieter Huistra tetap mampu memberikan perlawanan sengit di kandang Persebaya.

PSS membuka keunggulan lebih dulu pada menit kesembilan melalui tendangan bebas Melvyn Lorenzen.

Eksekusi apik pemain tersebut membawa tim tamu memimpin 1-0 sekaligus memberikan tekanan kepada tuan rumah sejak awal pertandingan.

Persebaya kemudian meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-36 setelah Miguel Pereira mencetak gol penyeimbang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pertandingan tetap berjalan terbuka. Kedua tim berusaha mencari gol tambahan untuk mengamankan kemenangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Pelatih PSS Sleman Apresiasi Hasil Satu Poin di Kandang Persebaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Pelatih PSS Sleman Apresiasi Hasil Satu Poin di Kandang Persebaya

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.03 WIB

Bernardo Tavares Frustrasi Persebaya Ditahan PSS Sleman, 20 Tembakan Sia-Sia! - Image
Sepak Bola Indonesia

Bernardo Tavares Frustrasi Persebaya Ditahan PSS Sleman, 20 Tembakan Sia-Sia!

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.53 WIB

Miguel Pereira Cetak Brace, Persebaya Selamat dari Kekalahan Dramatis Kontra PSS Sleman - Image
Sepak Bola Indonesia

Miguel Pereira Cetak Brace, Persebaya Selamat dari Kekalahan Dramatis Kontra PSS Sleman

Senin, 19 Oktober 2026 | 00.42 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore