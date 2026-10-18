PSS Sleman Bawa Pulang Satu Poin dari Surabaya, Persebaya Gagal Menang Lagi

JawaPos.com - PSS Sleman membawa pulang satu poin dari lawatan ke markas Persebaya Surabaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/27.

Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10) sore, Super Elang Jawa bermain imbang 2-2 setelah sempat dua kali unggul.

Hasil ini menjadi tambahan penting bagi PSS yang sedang berusaha menjaga momentum positif setelah meraih kemenangan pada pekan sebelumnya.

Meski gagal membawa pulang tiga poin, tim asuhan Pieter Huistra tetap mampu memberikan perlawanan sengit di kandang Persebaya.

PSS membuka keunggulan lebih dulu pada menit kesembilan melalui tendangan bebas Melvyn Lorenzen.

Eksekusi apik pemain tersebut membawa tim tamu memimpin 1-0 sekaligus memberikan tekanan kepada tuan rumah sejak awal pertandingan.

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Persebaya kemudian meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan.

Usaha mereka membuahkan hasil pada menit ke-36 setelah Miguel Pereira mencetak gol penyeimbang. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum.