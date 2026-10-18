Pelatih PSS Sleman Apresiasi Hasil Satu Poin di Kandang Persebaya

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra saat melawan Persebaya pada pekan kelima BRI Super League 2026/2027 di Stadion GBT Surabaya, Minggu (18/10). (Rizal Hanafi/Antara)
JawaPos.com - Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra mengapresiasi hasil imbang 2-2 dan mendapatkan satu poin saat melawan Persebaya Surabaya.
Laga pekan kelima BRI Super League 2026/2027 itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Minggu (18/10).
“Menurut saya, ini pertandingan yang intens. Ada lebih banyak intensitas, duel, dan pertarungan dari kedua tim. Persebaya memulai pertandingan dengan sangat baik, tetapi kami berhasil mencetak gol yang indah untuk unggul 1-0,” kata Pieter dilansir dari Antara.
Dia menjelaskan, jalannya pertandingan sempat menguntungkan PSS setelah mampu kembali unggul 2-1, tetapi Persebaya akhirnya menyamakan kedudukan sehingga kedua tim harus puas berbagi poin.
Menurut dia, hasil tersebut terasa mengecewakan karena timnya sudah berada dalam posisi untuk meraih kemenangan, meskipun secara keseluruhan satu poin dari kandang Persebaya tetap menjadi hasil yang positif.
“Kami sedikit tidak senang dengan satu poin tersebut, tetapi jika Anda melihat secara keseluruhan, saya pikir itu adalah hasil yang bagus,” ucap Pieter Huistra.
Selain membahas pertandingan, pelatih asal Belanda itu juga menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat suporter PSS Sleman dalam perjalanan menuju Surabaya untuk menyaksikan tim kebanggaan mereka bertanding.
Dia mengatakan, kabar tersebut menjadi kejutan besar dan menimbulkan kesedihan bagi seluruh tim.
Namun, para pemain tetap berusaha berkonsentrasi menghadapi pertandingan serta memberikan penampilan terbaik bagi para pendukung.
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