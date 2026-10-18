Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Persik Kediri: Igor Tolic Pilih Pulihkan Tim

Persib Bandung hanya punya waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri menghadapi Persik Kediri, Sabtu malam.. (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung hanya memiliki waktu tiga hari untuk mempersiapkan diri menghadapi Persik Kediri malam nanti di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Waktu tersebut tentu tidak maksimal. Kondisi Marc Klok dan kawan-kawan pun dipastikan kelelahan.
Persib terakhir bertanding pada Rabu (14/10) dalam ajang AFC Champions League Two (ACL 2) melawan Viettel FC. Persib menang dengan skor tipis 1-0.
Pelatih Persib, Igor Tolic, memahami bahwa tiga hari bukanlah waktu yang ideal untuk melakukan persiapan. Karena itu, dia memilih memberikan waktu pemulihan kepada para pemain daripada menggelar latihan berat. Dia juga memberikan waktu libur selama sehari kepada anak asuhnya. "Dan hari ini (kemarin, 17/10), kami berlatih set piece," ujarnya.
Menurutnya, pemulihan dan penyegaran sangat penting bagi para pemain Persib saat ini. Daripada memberikan banyak program latihan untuk mempersiapkan pertandingan, anak asuhnya lebih membutuhkan istirahat untuk menghadapi jadwal padat.
Igor menuturkan bahwa langkah yang diambilnya bukan berarti meremehkan Persik. Dia memahami betul bahwa Macan Putih bukanlah lawan sembarangan. Salah satu buktinya, Persik berhasil menghentikan tren tiga kemenangan beruntun Madura United pada pekan lalu.
Igor menambahkan bahwa Persik merupakan tim yang terbiasa memainkan bola dari kaki ke kaki dan membangun serangan dari lini belakang ke lini depan.
"Namun, mari kita lihat saat pertandingan dimulai, siapa yang akan bermain dan bagaimana strateginya," paparnya.
Di kubu lawan, pelatih Persik, Marcos Reina Torres,
mengungkapkan bahwa jadwal padat yang dihadapi Persib bukanlah keuntungan bagi timnya. Menurutnya, Persib memiliki banyak pemain berkualitas di semua lini. Kualitas pemain inti dan cadangannya pun merata.
"Apa pun kondisinya, Persib tetap Persib. Mereka adalah tim kuat dan juara bertahan tiga kali beruntun. Apalagi, nanti kami bermain di kandang mereka," bebernya.
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Jawa Pos
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