Prediksi Persib vs Persik di Super League: Maung Bandung Incar 3 Poin di Kandang

Selebrasi Pesepak bola Persib Bandung Mariano Ezequiel Peralta Bauer usai membobol gawang The Cong Viettel FC pada pertandingan fase grup E AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (14/10/2026). (Taofik Ahmad Hidayat/ Radar Bandung)
JawaPos.com - Persib Bandung akan menghadapi Persik Kediri pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10/2026) malam.
Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 19.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Maung Bandung untuk melanjutkan tren positif, sekaligus menguji kemampuan mereka menjaga konsistensi di tengah jadwal pertandingan yang padat.
Persib datang dengan modal kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan 1-0 atas Cong Viettel pada lanjutan kompetisi Asia, Rabu (14/10/2026).
Hasil tersebut memperpanjang catatan positif tim asuhan Igor Tolic yang belum terkalahkan dalam lima pertandingan terakhir di berbagai kompetisi.
Meski demikian, Persib tidak bisa menganggap laga melawan Persik sebagai pertandingan yang mudah. Jadwal padat menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan.
Dalam rentang 11 hari, Maung Bandung harus menjalani empat pertandingan, sehingga pengelolaan kebugaran pemain berpotensi memengaruhi penampilan mereka di lapangan.
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Sebelum menghadapi Cong Viettel, Persib juga menjalani pertandingan melawan Dewa United yang berakhir imbang 2-2 pada 11 Oktober.
Sebelumnya, mereka mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 dan Persijap Jepara 2-1. Rentetan hasil tersebut memperlihatkan bahwa Persib memiliki modal yang cukup baik untuk menghadapi Persik.
Namun, bermain dengan intensitas tinggi secara beruntun tentu membutuhkan tenaga ekstra.
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Jawa Pos
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