PSGC vs PSIS Ricuh, Panser Biru Bantah Suporter Tamu Jadi Pemicu

JawaPos.com – Ketua Panser Biru, Kepareng atau yang akrab disapa Wareng, membantah anggapan bahwa suporter PSIS Semarang menjadi pemicu kericuhan dalam pertandingan melawan PSGC Ciamis. Ia menyanggah narasi di media sosial yang mengaitkan keributan dengan dugaan aksi suporter tim tamu menjebol pintu stadion karena tidak mendapatkan tiket.

Pertandingan pekan keenam Championship 2026/2027 di Stadion Galuh, Ciamis, Sabtu (17/10), berakhir imbang 0-0. Namun, laga tersebut diwarnai gesekan antarsuporter yang berlanjut hingga ke luar stadion.

Melalui akun Instagram pribadinya, @Kepareng_wareng, Wareng menegaskan bahwa dugaan pembobolan pintu stadion tidak bisa begitu saja dijadikan dasar untuk menyimpulkan suporter PSIS sebagai pemicu kericuhan.

Ia juga menjelaskan bahwa dirinya datang ke Ciamis bersama keluarga, termasuk istri dan anaknya yang masih kecil, untuk mendukung PSIS. Wareng merasa kedatangannya tersebut tidak sejalan dengan tudingan bahwa rombongan suporter Semarang sengaja datang untuk membuat keributan.

"Saya berangkat awayday ke Ciamis sama istri dan anaknya yang masih kecil, tidak mungkin kan niat mau bikin rusuh. Prinsipnya musuh tidak dicari, kalau dilempari batu sama musuh jangan lari," tulis Wareng melalui akun Instagramnya.

Dalam unggahan lainnya, Wareng membagikan video yang menurutnya memperlihatkan oknum suporter tuan rumah melempar batu ke arah Panser Biru. Namun, kronologi dan pihak yang memulai kericuhan masih perlu dipastikan melalui keterangan dari pihak-pihak terkait.

Kesaksian Suporter PSIS soal Awal Ketegangan

Keterangan Wareng sejalan dengan kesaksian seorang anggota Panser Biru asal Kendal yang ikut dalam rombongan tandang ke Ciamis. Anggota tersebut meminta identitasnya tidak disebutkan.

Menurut kesaksiannya, ketegangan bermula dari aksi saling psywar antara suporter tuan rumah di tribun selatan dan pendukung PSIS. Situasi kemudian memanas setelah terjadi aksi saling ejek.