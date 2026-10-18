Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 03.20 WIB

Prediksi Skor Malaga vs Real Sociedad: Tuan Rumah Buru Kemenangan Pertama

Malaga berusaha meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Real Sociedad. Namun, performa tim tamu lebih meyakinkan meski masih memiliki masalah di lini pertahanan. (Dok. Sociedad) - Image

Malaga berusaha meraih kemenangan perdana musim ini saat menjamu Real Sociedad. Namun, performa tim tamu lebih meyakinkan meski masih memiliki masalah di lini pertahanan. (Dok. Sociedad)

JawaPos.com - Malaga akan menghadapi Real Sociedad pada pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion La Rosaleda, Minggu (18/10/2026) malam. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 23.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan sejak awal musim.

Malaga membutuhkan tiga poin untuk keluar dari tekanan di papan bawah klasemen. Sementara itu, Real Sociedad datang dengan target melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisinya di papan atas.

Hingga delapan pertandingan, Malaga berada di peringkat ke-20 dengan empat poin. Mereka belum meraih kemenangan setelah mencatatkan empat hasil imbang dan empat kekalahan.

Hasil imbang 1-1 melawan Espanyol pada pertandingan sebelumnya setidaknya menjadi modal untuk memperbaiki penampilan. Namun, konsistensi sepanjang pertandingan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Juan Funes.

Malaga sebenarnya memiliki peluang untuk mengamankan hasil lebih baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Sayangnya, kesalahan saat menguasai bola kerap membuat mereka kehilangan momentum dan memberi kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balik.

Situasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus saat menghadapi Real Sociedad. Tim tamu memiliki sejumlah pemain yang mampu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan, terutama ketika transisi permainan berlangsung cepat.

Kabar baiknya, Malaga berpeluang mendapatkan tambahan tenaga dengan pulihnya Jens Cajuste. Kehadirannya diharapkan membantu keseimbangan permainan, baik saat membangun serangan maupun bertahan.

Meski demikian, Juan Cruz dipastikan absen karena kembali mengalami masalah cedera. Kondisi tersebut membuat pilihan pemain yang tersedia bagi Malaga sedikit berkurang menjelang pertandingan penting ini.

Di sisi lain, Real Sociedad memiliki modal lebih baik. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo menempati peringkat keenam dengan 13 poin dari delapan pertandingan.

Real Sociedad juga membukukan dua kemenangan beruntun di kompetisi domestik. Pada pertandingan terakhir La Liga, mereka mengalahkan Deportivo La Coruña dengan skor 3-2.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: 7 Laga Nirmenang, Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: 7 Laga Nirmenang, Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.31 WIB

Prediksi Skor Lorient vs Monaco: Pemuncak Klasemen Dibayangi Ancaman Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lorient vs Monaco: Pemuncak Klasemen Dibayangi Ancaman Tuan Rumah

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Bianconeri Waspada, Biancocelesti Belum Kalah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Bianconeri Waspada, Biancocelesti Belum Kalah

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore