Prediksi Skor Malaga vs Real Sociedad: Tuan Rumah Buru Kemenangan Pertama

JawaPos.com - Malaga akan menghadapi Real Sociedad pada pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion La Rosaleda, Minggu (18/10/2026) malam. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 23.30 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan sejak awal musim.

Malaga membutuhkan tiga poin untuk keluar dari tekanan di papan bawah klasemen. Sementara itu, Real Sociedad datang dengan target melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki posisinya di papan atas.

Hingga delapan pertandingan, Malaga berada di peringkat ke-20 dengan empat poin. Mereka belum meraih kemenangan setelah mencatatkan empat hasil imbang dan empat kekalahan.

Hasil imbang 1-1 melawan Espanyol pada pertandingan sebelumnya setidaknya menjadi modal untuk memperbaiki penampilan. Namun, konsistensi sepanjang pertandingan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Juan Funes.

Malaga sebenarnya memiliki peluang untuk mengamankan hasil lebih baik dalam beberapa pertandingan terakhir. Sayangnya, kesalahan saat menguasai bola kerap membuat mereka kehilangan momentum dan memberi kesempatan kepada lawan untuk melancarkan serangan balik.

Situasi tersebut perlu mendapat perhatian khusus saat menghadapi Real Sociedad. Tim tamu memiliki sejumlah pemain yang mampu memanfaatkan ruang di pertahanan lawan, terutama ketika transisi permainan berlangsung cepat.

Kabar baiknya, Malaga berpeluang mendapatkan tambahan tenaga dengan pulihnya Jens Cajuste. Kehadirannya diharapkan membantu keseimbangan permainan, baik saat membangun serangan maupun bertahan.

Meski demikian, Juan Cruz dipastikan absen karena kembali mengalami masalah cedera. Kondisi tersebut membuat pilihan pemain yang tersedia bagi Malaga sedikit berkurang menjelang pertandingan penting ini.

Di sisi lain, Real Sociedad memiliki modal lebih baik. Tim asuhan Pellegrino Matarazzo menempati peringkat keenam dengan 13 poin dari delapan pertandingan.