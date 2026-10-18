Prediksi Skor Real Madrid vs Sevilla: Mourinho Wajib Menang Jelang El Clasico

JawaPos.com - Real Madrid akan menjamu Sevilla pada pekan kesembilan La Liga 2026/2027 di Stadion Santiago Bernabeu, Senin (19/10/2026) dini hari WIB. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 02.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Los Blancos untuk menjaga persaingan di papan atas sekaligus memperkecil jarak dengan Barcelona.

Laga Real Madrid vs Sevilla juga dapat disaksikan melalui layanan live streaming yang menayangkan La Liga di Indonesia.

Real Madrid datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas AS Roma pada pertandingan Liga Champions. Sempat tertinggal 1-3, tim asuhan Jose Mourinho mampu membalikkan keadaan dan membawa pulang tiga poin dari Italia.

Hasil tersebut melanjutkan tren positif Madrid setelah sebelumnya mengalahkan Villarreal dengan skor 1-0 di kompetisi domestik. Meski sempat kalah 1-2 dari Atletico Madrid, dua kemenangan terakhir menjadi bekal penting bagi Kylian Mbappe dan kawan-kawan.

Saat ini, Real Madrid berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 18 poin, terpaut enam poin dari Barcelona yang menempati posisi teratas. Karena itu, kemenangan atas Sevilla menjadi target penting sebelum mereka menghadapi Barcelona dalam laga El Clasico pada pekan berikutnya.

Namun, Madrid harus menghadapi pertandingan ini dengan sejumlah keterbatasan. Vinicius Junior dipastikan absen karena menjalani hukuman kartu merah.

Selain itu, Rodrygo, Ferland Mendy, dan Raul Asencio disebut tidak bisa bermain akibat cedera. Kondisi tersebut membuat Mourinho perlu menyiapkan komposisi pemain yang tepat untuk menjaga daya serang tim.

Kylian Mbappe diperkirakan tetap menjadi tumpuan di lini depan, dengan dukungan Jude Bellingham dan Arda Guler untuk membangun serangan.

Di sisi lain, Sevilla datang dengan kepercayaan diri yang cukup baik meski belum konsisten dalam beberapa pertandingan terakhir. Tim asuhan Luis Garcia Plaza menempati peringkat kelima dengan koleksi 14 poin dari delapan pertandingan.