Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: 7 Laga Nirmenang, Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk

JawaPos.com - NEC Nijmegen akan menghadapi Fortuna Sittard pada pekan kesembilan Eredivisie Belanda 2026/2027. Pertandingan di Goffertstadion, Senin (19/10/2026) pukul 01.00 WIB, menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen. NEC masih berusaha keluar dari periode sulit setelah melewati tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi tanpa kemenangan. Sementara itu, Fortuna Sittard datang dengan performa yang lebih stabil dan catatan tandang yang cukup meyakinkan.

Berdasarkan klasemen sementara, NEC menempati peringkat ke-11 dengan sembilan poin dari delapan pertandingan. Mereka mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Di sisi lain, Fortuna berada di peringkat ketujuh dengan koleksi 14 poin. Dari delapan pertandingan, mereka meraih empat kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Meski bermain di hadapan pendukung sendiri, NEC tidak bisa menganggap pertandingan ini sebagai kesempatan mudah untuk kembali menang. Performa kandang mereka justru menjadi salah satu masalah yang perlu segera dibenahi.

NEC baru mengumpulkan dua poin dari empat pertandingan kandang di Goffertstadion. Catatan tersebut belum cukup untuk memberikan rasa percaya diri menjelang kedatangan Fortuna.

Mereka juga hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan terakhir di Eredivisie. Jadwal padat akibat keterlibatan di kompetisi Eropa turut menjadi tantangan bagi skuad asuhan Dick Schreuder.

Dalam tujuh pertandingan terakhir di semua kompetisi, NEC belum meraih kemenangan. Mereka bermain imbang melawan Levski Sofia di Liga Europa, kemudian berbagi poin dengan Go Ahead Eagles dan Ajax di Eredivisie. Di antara hasil tersebut, NEC juga mengalami kekalahan 0-3 dari Cambuur.

Rangkaian hasil itu memperlihatkan bahwa NEC masih membutuhkan perbaikan, terutama dalam menjaga keseimbangan permainan. Mereka harus memanfaatkan peluang dengan lebih efektif sekaligus mengurangi kesalahan di lini belakang.

Kapten Tjaronn Chery diperkirakan kembali menjadi pemain penting dalam upaya NEC membongkar pertahanan lawan. Gelandang serang tersebut disebut telah mencetak empat gol dan menyumbangkan dua assist di Eredivisie musim ini.