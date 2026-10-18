Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 04.34 WIB

Menang Tipis 1-0 atas Persik, Persib Naik ke Posisi Lima Super League

Selebrasi bek Persib Julio Cesar usai mencetak gol ke gawang Persik. (Dok. Persib)&nbsp; - Image

Selebrasi bek Persib Julio Cesar usai mencetak gol ke gawang Persik. (Dok. Persib)&nbsp;

JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Persik Kediri pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam WIB. 

Persib Naik ke Peringkat 5

Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Persib.

Meski menjalani agenda padat yang menguras fisik pemain, tim asuhan Igor Tolic itu mampu menunjukkan mentalitasnya. 

Kemenangan ini membawa Persib naik ke posisi kelima dengan koleksi 10 poin.

Mereka terpaut dua angka saja dari Persija yang memuncaki klasemen sementara Super League 2026/2027. 

Persib Mendominasi Awal Permainan

Persib langsung berusaha mengambil kendali permainan saat menghadapi Persik.

Pelatih Igor Tolic mengandalkan duet Mariano Peralta dan Uilliam Barros untuk membongkar pertahanan Macan Putih.

Namun, Persik justru tampil lebih terorganisasi pada 15 menit awal pertandingan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Persik Kediri: Igor Tolic Pilih Pulihkan Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Persik Kediri: Igor Tolic Pilih Pulihkan Tim

Senin, 19 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Prediksi Persib vs Persik di Super League: Maung Bandung Incar 3 Poin di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persib vs Persik di Super League: Maung Bandung Incar 3 Poin di Kandang

Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.47 WIB

Marc Klok Punya Misi Bersama Persib Bandung saat Menyambut Persik Kediri - Image
Sepak Bola Indonesia

Marc Klok Punya Misi Bersama Persib Bandung saat Menyambut Persik Kediri

Minggu, 18 Oktober 2026 | 19.46 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore