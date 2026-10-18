Menang Tipis 1-0 atas Persik, Persib Naik ke Posisi Lima Super League

Selebrasi bek Persib Julio Cesar usai mencetak gol ke gawang Persik. (Dok. Persib)
JawaPos.com - Persib Bandung menang tipis 1-0 atas Persik Kediri pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.
Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (18/10) malam WIB.
Ini menjadi kemenangan yang sangat penting bagi Persib.
Meski menjalani agenda padat yang menguras fisik pemain, tim asuhan Igor Tolic itu mampu menunjukkan mentalitasnya.
Kemenangan ini membawa Persib naik ke posisi kelima dengan koleksi 10 poin.
Mereka terpaut dua angka saja dari Persija yang memuncaki klasemen sementara Super League 2026/2027.
Persib langsung berusaha mengambil kendali permainan saat menghadapi Persik.
Pelatih Igor Tolic mengandalkan duet Mariano Peralta dan Uilliam Barros untuk membongkar pertahanan Macan Putih.
Namun, Persik justru tampil lebih terorganisasi pada 15 menit awal pertandingan.
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