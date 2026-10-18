Marc Klok Punya Misi Bersama Persib Bandung saat Menyambut Persik Kediri

Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung, Marc Klok, punya misi yang ingin diselesaikan saat menghadapi Persik Kediri. (I.League)
JawaPos.com - Kapten Persib Bandung, Marc Klok, menegaskan rasa lapar timnya untuk kembali mengamankan poin penuh dalam lanjutan kompetisi Super League 2026/2027.
Bersiap meladeni tantangan Persik Kediri di hadapan publik sendiri di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (18/10), skuad Maung Bandung membidik kemenangan demi terus bersaing ketat di papan atas klasemen.
Klok memastikan seluruh pemain berada dalam motivasi tinggi untuk tampil maksimal. Tambahan tiga poin di laga kandang dipandang sebagai target mutlak guna menjaga konsistensi performa tim di liga domestik.
"Kami juga sangat bersemangat untuk laga di liga, kami butuh kemenangan dan tiga poin, jadi kami sangat menantikannya," ujar Marc Klok.
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Meski mengusung target menang, Klok menyadari misi tersebut tidak akan berjalan mudah. Gelandang bernomor punggung 23 ini menaruh respek tinggi pada Persik Kediri yang selalu konsisten menampilkan filosofi permainan matang dan kerap menyulitkan Persib dalam beberapa musim ke belakang.
"Kediri adalah satu tim yang baik. Punya pemain bagus dan selalu punya filosofi untuk main. Dan, beberapa tahun terakhir kita juga selalu susah lawan mereka," lanjutnya.
Kendati demikian, rekor apik Persib saat tampil di kandang menjadi suntikan moril tersendiri bagi para penggawa Pangeran Biru untuk tetap mematok target kemenangan tanpa memandang remeh kekuatan sang lawan.
"Kita punya rekor di kandang sangat baik. Semoga kita bisa menang lagi, kita juga main untuk menang, tapi itu tidak pertandingan yang mudah," pungkas Klok.
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