Persija Kalah dari Persita, Rayhan Hannan Soroti Penyelesaian Akhir

Persija Jakarta kalah 2-3 dari Persita Tangerang setelah dua kali menyamakan kedudukan. Rayhan Hannan menilai penyelesaian akhir menjadi salah satu aspek yang harus diperbaiki. (Dok. Persija)
JawaPos.com – Persija Jakarta harus segera berbenah setelah menelan kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027. Gelandang Macan Kemayoran, Rayhan Hannan, menilai timnya belum maksimal dalam memanfaatkan peluang yang tercipta sepanjang pertandingan.
Bermain di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (17/10) malam, Persija sebenarnya mampu memberikan perlawanan sengit. Skuad asuhan Shin Tae-yong itu bahkan dua kali menyamakan kedudukan sebelum akhirnya kalah akibat gol pada menit-menit akhir.
Hasil tersebut sekaligus mengakhiri catatan empat kemenangan beruntun Persija pada awal musim. Kekalahan ini menjadi pengingat bahwa konsistensi dan efektivitas di depan gawang masih perlu ditingkatkan.
Persija sudah tertinggal sejak menit kelima setelah Claudio Lucas Morais membawa Persita unggul. Fabio Calonego kemudian menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sepakan kaki kiri pada menit ke-18.
Persita kembali memimpin pada menit ke-61 lewat gol Rayco Rodriguez. Namun, Persija merespons dengan menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui eksekusi penalti Alexander Jeremejeff pada menit ke-74.
Saat pertandingan memasuki penghujung laga, Andrejic Aleksa mencetak gol penentu kemenangan Persita. Persija pun harus menerima kekalahan perdana mereka musim ini.
Rayhan Hannan Minta Persija Segera Berbenah
Rayhan Hannan menilai Persija sebenarnya telah menunjukkan permainan yang cukup baik, baik pada babak pertama maupun babak kedua. Meski demikian, dia mengakui timnya belum mampu mengoptimalkan peluang untuk menghasilkan gol.
“Menurut saya, tim bermain baik hari ini, baik pada babak pertama maupun babak kedua. Namun, seperti yang Coach Shin sampaikan, kami kurang memaksimalkan peluang,” ujar Hannan, dikutip dari laman resmi iLeague.
Menurut Hannan, kekalahan dari Persita harus menjadi pelajaran bagi seluruh pemain. Evaluasi diperlukan agar Persija bisa memperbaiki kekurangan dan tidak kembali kehilangan poin karena masalah yang sama.
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Jawa Pos
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