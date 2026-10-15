Prediksi Skor Persijap vs Isenmulang FC: Misi Bangkit Tamu, Tuan Rumah Tanpa Pelatih

Pemain Isenmulang Kalteng FC Kenji Nishioka. Simak prediksi Persijap Jepara vs Isenmulang FC di Super League 2026/2027. Kedua tim mengincar kemenangan untuk bangkit dari tren negatif. (Istimewa)
JawaPos.com – Persijap Jepara akan menjamu Isenmulang FC pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Jumat (16/10) malam. Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan setelah mengawali musim dengan hasil kurang memuaskan.
Persijap Jepara datang ke pertandingan ini setelah memutuskan berpisah dengan pelatih kepala Mario Lemos. Keputusan tersebut diambil manajemen menyusul hasil negatif yang diraih Laskar Kalinyamat dalam empat pekan awal kompetisi.
Pergantian pelatih menjadi salah satu tantangan bagi Persijap menjelang pertandingan melawan Isenmulang FC. Di sisi lain, bermain di kandang sendiri bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki performa dan mengakhiri tren negatif.
Sementara itu, Isenmulang FC datang dengan misi bangkit. Tim besutan Mundari Karya tersebut masih terpuruk di dasar klasemen sementara dengan minus dua poin akibat sanksi pengurangan poin, setelah menelan empat kekalahan beruntun.
Meski demikian, Mundari Karya menilai performa anak asuhnya mulai menunjukkan perkembangan positif dalam dua pertandingan terakhir, yakni saat menghadapi Persebaya Surabaya dan Bhayangkara FC.
Waktu jeda kompetisi dimanfaatkan untuk mematangkan taktik sekaligus memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum bertandang ke Jepara.
"Kami melihat anak-anak sudah cukup berprogres dibandingkan dua pertandingan sebelumnya," ujar Mundari Karya, dikutip dari laman resmi I.League.
Persoalan utama yang menjadi perhatian pelatih berpengalaman tersebut adalah penyelesaian akhir. Isenmulang FC disebut mampu menciptakan sejumlah peluang dalam dua pertandingan terakhir, tetapi belum berhasil mengonversinya menjadi gol.
Karena itu, efektivitas di depan gawang akan menjadi faktor penting jika Isenmulang FC ingin membawa pulang poin dari Jepara. Mundari Karya juga memastikan telah membawa 23 pemain terbaiknya untuk menghadapi Persijap.
Dari sisi tuan rumah, belum adanya kepastian mengenai pengganti Mario Lemos bisa menjadi tantangan tersendiri. Persijap perlu segera menemukan kembali konsistensi permainan agar tidak kembali kehilangan poin di hadapan pendukung sendiri.
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