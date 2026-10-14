Bali United Pesta Gol 6-1 atas Persijap, Jort van der Sande Kirim Pesan Haru

JawaPos.com - Jort van der Sande menjawab sorotan terhadap ketajamannya dengan penampilan impresif bersama Bali United. Striker asal Belanda itu mencetak hattrick saat Serdadu Tridatu menghadapi Persijap Jepara pada pekan keempat Super League 2026/2027.

Bermain di lini depan, Jort membantu Bali United meraih kemenangan telak 6-1. Tiga gol tersebut menjadi momen penting setelah ia sempat mendapat sorotan karena belum mencatatkan namanya di papan skor sejak bergabung dengan Serdadu Tridatu.

Pemain kelahiran 25 Januari 1996 itu datang ke Pulau Dewata dengan membawa pengalaman dari sejumlah klub Belanda, termasuk FC Den Bosch dan FC Eindhoven. Namun, ia membutuhkan waktu untuk menemukan ketajamannya bersama tim baru.

Hattrick ke gawang Persijap menjadi awal positif bagi Jort. Meski demikian, ia tidak ingin keberhasilannya hanya dipandang sebagai pencapaian individu. Ia justru menyoroti kerja sama tim yang memberinya kesempatan untuk mencetak gol.

Menurut Jort, gol tidak datang begitu saja. Pergerakan pemain, penciptaan peluang, dan kemampuan menempatkan diri di posisi yang tepat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian serangan.

"Ya, tidak banyak yang bisa saya katakan. Ada dua hal mengenai gol-gol tersebut. Mencetak gol selalu menjadi sesuatu yang istimewa dan membutuhkan perjuangan. Kali ini saya beruntung karena berada di posisi akhir dari sejumlah peluang yang kami ciptakan, sehingga saya bisa mencetak beberapa gol," kata Jort dilansir iLeague.

Ia juga bersyukur bisa menjalani pertandingan tanpa mengalami masalah dan memanfaatkan peluang yang didapatkan sepanjang laga.

"Saya sangat bersyukur bisa bermain dalam pertandingan ini tanpa mengalami masalah. Saya bisa berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikan peluang-peluang yang ada," tuturnya.

Di balik tiga gol tersebut, Jort turut menyoroti peran seorang pemain di lapangan. Baginya, kontribusi seorang striker tidak semestinya hanya dinilai berdasarkan jumlah gol yang dicetak.