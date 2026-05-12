Hasil Kongres Biasa FFI 2026: Ganti Nama Jadi AFI hingga Tambah Wakil Ketua Umum

JawaPos.com - Federasi Futsal Indonesia (FFI) telah menggelar Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta pada Selasa (12/5/2026). Terdapat beberapa perubahan, salah satunya adalah berganti nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia (AFI).

Acara Kongres Biasa FFI 2026 berjalan dengan lancar. Acara tersebut turut dihadiri seluruh Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) dan para perwakilan klub sebagai peserta Kongres Biasa FFI 2026.

Michael Victor Sianipar selaku Ketua Umum angkat bicara terkait perubahan nama dari FFI menjadi AFI. Dia menjelaskan, perubahan nama dilakukan sesuai dengan visi dan pedoman yang berlaku mengenai posisi organisasi futsal Indonesia yang berada di bawah naungan PSSI.

"Ada perubahan nama jadi FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Ini setelah kongres akan kami laporkan kepada PSSI untuk ditindaklanjuti agar tetap pada statuta PSSI," ujar Michael kepada wartawan usai Kongres Biasa FFI, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, terdapat sejumlah putusan dalam Kongres Biasa FFI 2026. Yakni mengenai penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) futsal di Indonesia.

"Tadi kami menyelesaikan serangkaian acara. Di kongres ini ada beberapa signifikan. Selain review pencapaian timnas futsal dan perkembangan liga, kami juga memutuskan beberapa hal strategis," ujar Michael.

"Pertama penyesuaian AD/ART futsal yang mengacu pada statuta PSSI 2025 dan kami butuh waktu untuk menyesuaikan dan peserta kongres sudah setuju," tambahnya.

Baca Juga:Erick Thohir Pepet FIFA demi Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028

Lalu, terdapat penyegaran dalam susunan kepengurusan. Yakni pergantian posisi Sekretaris Jenderal FFI dari Perbagir Raj menjadi Budi Setiawan. Selain itu ada penambahan Wakil Ketua Umum, yakni Novel Leonardo. Dia akan mendampingi Atta Halilintar yang menjabat posisi tersebut.