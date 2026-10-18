Persija Buka Suara soal Kericuhan Lawan Persita, Suporter Jadi Perhatian

Kericuhan terjadi antara suporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta dalam laga Super League di Banten Internasional Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026). Persija menyampaikan simpati kepada suporter yang terluka dalam kericuhan di Banten International Stadium. Klub juga mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. (X/@KelvinMP48)
JawaPos.com - Persija Jakarta buka suara terkait kericuhan antarsuporter saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menyebabkan sejumlah suporter mengalami luka-luka.
Persija kalah dramatis 2-3 dari Persita dalam pertandingan di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (17/10/2026) malam. Gol penentu kemenangan tuan rumah tercipta pada menit ke-90+5.
Selain hasil pertandingan, perhatian tertuju pada kericuhan di tribune penonton saat jeda babak pertama. Insiden tersebut membuat dimulainya babak kedua tertunda sekitar 30 menit.
Menanggapi kejadian itu, Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya suporter yang mengalami luka-luka. Klub berharap para korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan segera pulih.
"Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya mereka yang mengalami luka-luka. Kami berharap seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan dapat segera pulih," tulis Persija melalui akun Instagram resminya, Minggu (18/10/2026).
Persija juga menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan. Klub mengingatkan para suporter agar menjaga ketertiban dan tidak mudah terpancing oleh situasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.
"Kami mengimbau seluruh suporter untuk tetap tenang, menahan diri, menjaga ketertiban, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi," tegas Persija.
Lebih lanjut, Persija menyatakan tengah menghimpun informasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran kejadian secara utuh. Langkah tersebut dilakukan agar klub dapat menyikapi insiden berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.
Persija berkomitmen menangani persoalan tersebut secara objektif dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati ketentuan yang berlaku. Klub juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif demi terciptanya lingkungan sepak bola yang aman.
Baca Juga:Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: 7 Laga Nirmenang, Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk
"Persija mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas demi terciptanya iklim sepak bola Indonesia yang aman dan bermartabat," tutup pernyataan Persija.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022