Persija Buka Suara soal Kericuhan Lawan Persita, Suporter Jadi Perhatian

JawaPos.com - Persija Jakarta buka suara terkait kericuhan antarsuporter saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menyebabkan sejumlah suporter mengalami luka-luka.

Persija kalah dramatis 2-3 dari Persita dalam pertandingan di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (17/10/2026) malam. Gol penentu kemenangan tuan rumah tercipta pada menit ke-90+5.

Selain hasil pertandingan, perhatian tertuju pada kericuhan di tribune penonton saat jeda babak pertama. Insiden tersebut membuat dimulainya babak kedua tertunda sekitar 30 menit.

Menanggapi kejadian itu, Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya suporter yang mengalami luka-luka. Klub berharap para korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan segera pulih.

"Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya mereka yang mengalami luka-luka. Kami berharap seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan dapat segera pulih," tulis Persija melalui akun Instagram resminya, Minggu (18/10/2026).

Persija juga menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan. Klub mengingatkan para suporter agar menjaga ketertiban dan tidak mudah terpancing oleh situasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.

"Kami mengimbau seluruh suporter untuk tetap tenang, menahan diri, menjaga ketertiban, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi," tegas Persija.

Lebih lanjut, Persija menyatakan tengah menghimpun informasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran kejadian secara utuh. Langkah tersebut dilakukan agar klub dapat menyikapi insiden berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.

Persija berkomitmen menangani persoalan tersebut secara objektif dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati ketentuan yang berlaku. Klub juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif demi terciptanya lingkungan sepak bola yang aman.