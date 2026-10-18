Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Senin, 19 Oktober 2026 | 02.34 WIB

Persija Buka Suara soal Kericuhan Lawan Persita, Suporter Jadi Perhatian

Kericuhan terjadi antara suporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta dalam laga Super League di Banten Internasional Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026). Persija menyampaikan simpati kepada suporter yang terluka dalam kericuhan di Banten International Stadium. Klub juga mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. (X/@KelvinMP48) - Image

Kericuhan terjadi antara suporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta dalam laga Super League di Banten Internasional Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026). Persija menyampaikan simpati kepada suporter yang terluka dalam kericuhan di Banten International Stadium. Klub juga mengajak semua pihak menjaga situasi tetap kondusif. (X/@KelvinMP48)

JawaPos.com - Persija Jakarta buka suara terkait kericuhan antarsuporter saat menghadapi Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027. Macan Kemayoran menyampaikan keprihatinan atas insiden yang menyebabkan sejumlah suporter mengalami luka-luka.

Persija kalah dramatis 2-3 dari Persita dalam pertandingan di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (17/10/2026) malam. Gol penentu kemenangan tuan rumah tercipta pada menit ke-90+5.

Selain hasil pertandingan, perhatian tertuju pada kericuhan di tribune penonton saat jeda babak pertama. Insiden tersebut membuat dimulainya babak kedua tertunda sekitar 30 menit.

Menanggapi kejadian itu, Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya suporter yang mengalami luka-luka. Klub berharap para korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan segera pulih.

"Persija menyampaikan simpati kepada seluruh pihak yang terdampak, khususnya mereka yang mengalami luka-luka. Kami berharap seluruh korban mendapatkan penanganan medis yang diperlukan dan dapat segera pulih," tulis Persija melalui akun Instagram resminya, Minggu (18/10/2026).

Persija juga menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan yang membahayakan keselamatan orang lain tidak dapat dibenarkan. Klub mengingatkan para suporter agar menjaga ketertiban dan tidak mudah terpancing oleh situasi yang berpotensi memperkeruh keadaan.

"Kami mengimbau seluruh suporter untuk tetap tenang, menahan diri, menjaga ketertiban, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi maupun tindakan yang berpotensi memperkeruh situasi," tegas Persija.

Lebih lanjut, Persija menyatakan tengah menghimpun informasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran kejadian secara utuh. Langkah tersebut dilakukan agar klub dapat menyikapi insiden berdasarkan fakta yang telah terverifikasi.

Persija berkomitmen menangani persoalan tersebut secara objektif dan bertanggung jawab dengan tetap menghormati ketentuan yang berlaku. Klub juga mengajak seluruh pihak menjaga situasi tetap kondusif demi terciptanya lingkungan sepak bola yang aman.

"Persija mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas demi terciptanya iklim sepak bola Indonesia yang aman dan bermartabat," tutup pernyataan Persija.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Persija
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: 7 Laga Nirmenang, Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor NEC Nijmegen vs Fortuna Sittard: 7 Laga Nirmenang, Tuan Rumah Dibayangi Tren Buruk

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.31 WIB

Prediksi Skor Lorient vs Monaco: Pemuncak Klasemen Dibayangi Ancaman Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Lorient vs Monaco: Pemuncak Klasemen Dibayangi Ancaman Tuan Rumah

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.58 WIB

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Bianconeri Waspada, Biancocelesti Belum Kalah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Bianconeri Waspada, Biancocelesti Belum Kalah

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.28 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore