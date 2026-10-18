Prediksi Skor Lorient vs Monaco: Pemuncak Klasemen Dibayangi Ancaman Tuan Rumah

JawaPos.com - Lorient akan menghadapi ujian berat saat menjamu AS Monaco pada pekan ketujuh Ligue 1 Prancis 2026/2027. Pertandingan di Stade du Moustoir, Minggu (18/10/2026), menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk melanjutkan tren positif.

Monaco datang dengan status pemuncak klasemen sementara. Namun, keunggulan mereka kini hanya satu poin setelah bermain imbang 2-2 melawan Toulouse pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut membuat tim asuhan Filipe Luis perlu kembali meraih kemenangan agar posisi teratas tidak terancam. Di sisi lain, Lorient mulai menemukan bentuk permainan terbaik setelah melewati awal musim yang kurang meyakinkan.

Kemenangan 1-0 atas Paris FC pada laga terakhir menjadi modal penting bagi tuan rumah. Hasil itu juga memperlihatkan perkembangan Lorient menjelang pertemuan dengan salah satu tim paling konsisten di kompetisi musim ini.

Lorient saat ini menempati peringkat kesembilan dengan koleksi delapan poin dari enam pertandingan. Mereka mencatatkan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, Monaco mengumpulkan 14 poin dari enam laga, hasil empat kemenangan dan dua kali imbang. Perbedaan posisi tersebut membuat tim tamu lebih diunggulkan di atas kertas.

Meski demikian, Lorient memiliki sejumlah alasan untuk percaya diri. Setelah hanya meraih satu poin dari dua pertandingan pembuka, mereka mampu mengumpulkan poin dalam tiga dari empat laga liga berikutnya.

Perbaikan tersebut menunjukkan bahwa tim asuhan Alexandre Dujeux mulai menemukan keseimbangan permainan, baik ketika menyerang maupun bertahan. Kemenangan atas Paris FC juga menjadi suntikan kepercayaan diri bagi para pemain.

Lorient berpeluang mencatatkan kemenangan kandang secara beruntun di Ligue 1. Jika berhasil, hasil tersebut dapat memperkuat posisi mereka di papan tengah sekaligus membuka peluang mendekati zona empat besar.