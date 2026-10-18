Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Bianconeri Waspada, Biancocelesti Belum Kalah

Aksi Manuel Locatelli saat laga kemenangan Juventus melawan Galatasaray. Juventus menjamu Lazio pada pekan ketujuh Liga Italia 2026/2027. Simak prediksi skor, kondisi tim, dan perkiraan susunan pemain. (Dok. Juventus)
JawaPos.com - Juventus akan menghadapi ujian berat saat menjamu Lazio pada pekan ketujuh Liga Italia 2026/2027. Pertandingan di Allianz Stadium, Turin, Senin (19/10/2026) pukul 01.45 WIB, menjadi kesempatan bagi Bianconeri untuk menghentikan tren positif tim tamu.
Lazio datang dengan catatan impresif setelah melewati enam pertandingan pertama liga tanpa kekalahan. Tim berjuluk Biancocelesti itu mengumpulkan 16 poin dari lima kemenangan dan satu hasil imbang.
Sementara itu, Juventus baru meraih 11 poin dan masih berusaha menjaga konsistensi di tengah persaingan papan atas. Perbedaan hasil pada awal musim membuat duel ini menarik untuk dinantikan.
Juventus memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, Lazio sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Tuan rumah harus tampil lebih efektif jika ingin mengamankan tiga poin.
Juventus membawa modal positif setelah mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 di Liga Europa. Kemenangan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim asuhan Luciano Spalletti untuk kembali meraih hasil maksimal di kompetisi domestik.
Meski demikian, performa Juventus di liga masih belum sepenuhnya meyakinkan. Hasil imbang 1-1 melawan Cagliari pada pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memaksimalkan peluang dan menjaga keunggulan.
Menghadapi Lazio yang sedang konsisten, Juventus tidak bisa hanya mengandalkan status sebagai tuan rumah. Mereka perlu mengatur tempo permainan dengan baik sekaligus mengantisipasi serangan balik lawan yang berpotensi merepotkan lini pertahanan.
Kondisi skuad juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Juventus diperkirakan tidak bisa menurunkan sejumlah pemain penting, termasuk Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, dan Khépren Thuram.
Absennya pemain-pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan performa stabil seperti Lazio.
Baca Juga:Prediksi Skor AC Milan vs Atalanta: Rossoneri Bidik Kemenangan, La Dea Punya Rekor Mentereng
Selain masalah pemain, Spalletti juga harus menjalani hukuman larangan mendampingi tim dari tepi lapangan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022