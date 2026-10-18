Prediksi Skor Juventus vs Lazio: Bianconeri Waspada, Biancocelesti Belum Kalah

JawaPos.com - Juventus akan menghadapi ujian berat saat menjamu Lazio pada pekan ketujuh Liga Italia 2026/2027. Pertandingan di Allianz Stadium, Turin, Senin (19/10/2026) pukul 01.45 WIB, menjadi kesempatan bagi Bianconeri untuk menghentikan tren positif tim tamu.

Lazio datang dengan catatan impresif setelah melewati enam pertandingan pertama liga tanpa kekalahan. Tim berjuluk Biancocelesti itu mengumpulkan 16 poin dari lima kemenangan dan satu hasil imbang.

Sementara itu, Juventus baru meraih 11 poin dan masih berusaha menjaga konsistensi di tengah persaingan papan atas. Perbedaan hasil pada awal musim membuat duel ini menarik untuk dinantikan.

Juventus memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, Lazio sedang berada dalam kepercayaan diri tinggi. Tuan rumah harus tampil lebih efektif jika ingin mengamankan tiga poin.

Juventus Bermodal Kemenangan di Eropa Juventus membawa modal positif setelah mengalahkan Celta Vigo dengan skor 2-1 di Liga Europa. Kemenangan tersebut bisa menjadi tambahan motivasi bagi tim asuhan Luciano Spalletti untuk kembali meraih hasil maksimal di kompetisi domestik.

Meski demikian, performa Juventus di liga masih belum sepenuhnya meyakinkan. Hasil imbang 1-1 melawan Cagliari pada pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka masih memiliki pekerjaan rumah, terutama dalam memaksimalkan peluang dan menjaga keunggulan.

Menghadapi Lazio yang sedang konsisten, Juventus tidak bisa hanya mengandalkan status sebagai tuan rumah. Mereka perlu mengatur tempo permainan dengan baik sekaligus mengantisipasi serangan balik lawan yang berpotensi merepotkan lini pertahanan.

Kondisi skuad juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Juventus diperkirakan tidak bisa menurunkan sejumlah pemain penting, termasuk Manuel Locatelli, Kenan Yildiz, dan Khépren Thuram.

Absennya pemain-pemain tersebut berpotensi memengaruhi keseimbangan permainan, terutama ketika menghadapi lawan dengan performa stabil seperti Lazio.