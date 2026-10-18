Persija Kalah dari Persita, Rayhan Hannan Akui Tim Kurang Klinis

JawaPos.com – Persija Jakarta menelan kekalahan perdana di Super League 2026/2027 setelah takluk 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima di Stadion Internasional Banten, Sabtu (17/10). Pelatih Shin Tae-yong justru menilai hasil tersebut bisa menjadi momentum bagi Macan Kemayoran untuk mengevaluasi kekurangan tim.

Persija sempat dua kali menyamakan kedudukan, tetapi gagal membawa pulang poin setelah Aleksa Andrejic mencetak gol kemenangan Persita pada menit ke-90+5. Hasil itu sekaligus memutus catatan sempurna Persija yang sebelumnya menyapu bersih empat pertandingan awal dengan kemenangan.

“Justru kekalahan ini patut disyukuri karena memberi kami kesempatan untuk memikirkan kembali tim kami. Kami harus mempersiapkan diri lebih baik lagi karena situasi seperti ini bisa saja terjadi di setiap pertandingan ke depannya,” kata Shin, dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (18/10) dilansir Antara.

Pelatih asal Korea Selatan itu mengakui kesalahan timnya turut berkontribusi terhadap kekalahan tersebut, terutama ketika menghadapi serangan balik lawan.

“Karena lawan mencetak gol ke gawang kami lewat serangan balik, kesalahan dari pihak kami memang cukup besar. Namun, karena bola itu bulat, kami tidak bisa memenangkan segalanya,” ujarnya.

Persija sebenarnya mengawali pertandingan dengan tertinggal setelah Luquinhas mencetak gol untuk Persita pada menit kelima. Fabio Calonego kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-18 melalui sepakan kaki kiri.

Memasuki babak kedua, Persita kembali unggul lewat gol Rayco Rodriguez pada menit ke-61. Alexander Jeremejeff membawa Persija kembali menyamakan skor menjadi 2-2 melalui eksekusi penalti pada menit ke-74.

Namun, ketika pertandingan tampak akan berakhir imbang, Persija justru kebobolan pada masa tambahan waktu. Calonego gagal mengantisipasi bola dengan baik sehingga memberi kesempatan kepada Andrejic untuk mencetak gol penentu kemenangan Persita pada menit ke-90+5.

Shin juga menyoroti kesulitan timnya menembus pertahanan lawan. Dia menilai para pemain Persita menunjukkan daya juang lebih baik dalam pertandingan tersebut.