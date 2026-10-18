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Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.17 WIB

Prediksi Skor AC Milan vs Atalanta: Rossoneri Bidik Kemenangan, La Dea Punya Rekor Mentereng

AC Milan menjamu Atalanta pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027. Simak prediksi susunan pemain, rekor pertemuan, dan skor akhir 2-1. (Dok. AC Milan) - Image

AC Milan menjamu Atalanta pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027. Simak prediksi susunan pemain, rekor pertemuan, dan skor akhir 2-1. (Dok. AC Milan)

JawaPos.com - AC Milan akan menghadapi Atalanta pada pekan ketujuh Serie A 2026/2027 di San Siro, Minggu (18/10/2026) malam WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Rossoneri untuk melanjutkan tren positif sekaligus memperbaiki catatan pertemuan melawan rival regionalnya tersebut.

Duel Milan vs Atalanta dijadwalkan berlangsung mulai pukul 23.00 WIB. Kedua tim datang dengan modal kemenangan di kompetisi Eropa, sehingga pertandingan diperkirakan berjalan menarik sejak menit awal.

Milan baru saja meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas RB Salzburg di Liga Europa.

Hasil tersebut menjadi suntikan kepercayaan diri bagi tim asuhan Ruben Amorim setelah sebelumnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Sassuolo di Serie A.

Di sisi lain, Atalanta juga menunjukkan perkembangan setelah mengalahkan Pafos dengan skor 3-1 di Conference League.

Sebelumnya, La Dea berhasil menundukkan Venezia dengan skor yang sama di kompetisi domestik.

Dua kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi Atalanta setelah sempat mengalami tiga kekalahan beruntun.

Mereka kini memiliki peluang untuk melanjutkan momentum positif ketika bertandang ke markas Milan.

Meski sama-sama sedang berusaha menjaga konsistensi, kedua tim mempunyai kepentingan berbeda dalam persaingan papan atas.

Editor: Hendra
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