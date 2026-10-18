Prediksi Skor Celta Vigo vs Alaves: Tuan Rumah Ingin Bangkit Usai Dibekuk Juventus

Celta Vigo menjamu Alaves pada lanjutan La Liga 2026/2027, Minggu (18/10/2026). Simak prediksi susunan pemain dan skor akhir 2-1. (Celta Vigo)
JawaPos.com - Celta Vigo akan menjamu Alaves dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Stadion Abanca Balaidos, Minggu (18/10/2026) malam.
Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 21.15 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan di kompetisi Eropa.
Celta Vigo baru saja takluk 1-2 dari Juventus di Liga Europa. Hasil tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Claudio Giraldez, terutama dalam menjaga konsistensi permainan timnya ketika harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Eropa.
Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Celta Vigo. Namun, mereka tetap perlu tampil lebih efektif jika ingin mengamankan tiga poin.
Alaves datang dengan ambisi mencuri hasil positif dan berpotensi memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.
Kekalahan dari Juventus tidak serta-merta membuat Celta Vigo kehilangan kepercayaan diri.
Tim asal Galicia itu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa di liga, sekaligus menjadikan pertandingan melawan Alaves sebagai momentum kebangkitan.
Jadwal yang padat menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan Giraldez.
Kebugaran pemain dan ketepatan melakukan rotasi bisa berpengaruh terhadap intensitas permainan Celta Vigo, khususnya ketika pertandingan memasuki babak kedua.
Selain menjaga kondisi fisik, Celta Vigo juga harus memperbaiki penyelesaian akhir.
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Jawa Pos
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