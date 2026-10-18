Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Senin, 19 Oktober 2026 | 01.11 WIB

Prediksi Skor Celta Vigo vs Alaves: Tuan Rumah Ingin Bangkit Usai Dibekuk Juventus

Celta Vigo menjamu Alaves pada lanjutan La Liga 2026/2027, Minggu (18/10/2026). Simak prediksi susunan pemain dan skor akhir 2-1. (Celta Vigo) - Image

Celta Vigo menjamu Alaves pada lanjutan La Liga 2026/2027, Minggu (18/10/2026). Simak prediksi susunan pemain dan skor akhir 2-1. (Celta Vigo)

JawaPos.com - Celta Vigo akan menjamu Alaves dalam lanjutan La Liga 2026/2027 di Stadion Abanca Balaidos, Minggu (18/10/2026) malam.

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 21.15 WIB ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali ke jalur kemenangan setelah menelan kekalahan di kompetisi Eropa.

Celta Vigo baru saja takluk 1-2 dari Juventus di Liga Europa. Hasil tersebut tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Claudio Giraldez, terutama dalam menjaga konsistensi permainan timnya ketika harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Eropa.

Bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi keuntungan bagi Celta Vigo. Namun, mereka tetap perlu tampil lebih efektif jika ingin mengamankan tiga poin.

Alaves datang dengan ambisi mencuri hasil positif dan berpotensi memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan.

Kekalahan dari Juventus tidak serta-merta membuat Celta Vigo kehilangan kepercayaan diri.

Tim asal Galicia itu masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki performa di liga, sekaligus menjadikan pertandingan melawan Alaves sebagai momentum kebangkitan.

Jadwal yang padat menjadi salah satu tantangan yang harus diperhitungkan Giraldez.

Kebugaran pemain dan ketepatan melakukan rotasi bisa berpengaruh terhadap intensitas permainan Celta Vigo, khususnya ketika pertandingan memasuki babak kedua.

Selain menjaga kondisi fisik, Celta Vigo juga harus memperbaiki penyelesaian akhir.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Skor Gladbach vs Hoffenheim: Kevin Diks Diandalkan, Tamu Bisa Menang - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Gladbach vs Hoffenheim: Kevin Diks Diandalkan, Tamu Bisa Menang

Senin, 19 Oktober 2026 | 01.04 WIB

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Lazio: Menakar Ide Ringhio Starr, Gattuso Hadapi Ujian Berat - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Juventus vs Lazio: Menakar Ide Ringhio Starr, Gattuso Hadapi Ujian Berat

Senin, 19 Oktober 2026 | 00.35 WIB

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Persik Kediri: Igor Tolic Pilih Pulihkan Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Susunan Pemain Persib Bandung vs Persik Kediri: Igor Tolic Pilih Pulihkan Tim

Senin, 19 Oktober 2026 | 00.31 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore