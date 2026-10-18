Ditonton 30 Ribu Suporter! Miguel Pereira Tegaskan Persebaya Surabaya Gaspol Lawan PSS Sleman

JawaPos.com — Miguel Pereira menegaskan Persebaya Surabaya siap tampil habis-habisan menghadapi PSS Sleman pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Winger asal Portugal berusia 31 tahun itu optimistis kerja keras selama sepekan bisa membawa Green Force meraih tiga poin di hadapan Bonek dan Bonita.

Kepercayaan diri Miguel Pereira meningkat setelah Persebaya Surabaya mencatatkan hasil positif pada pertandingan sebelumnya. Kemenangan 1-0 atas Isenmulang Kalteng FC di Lampung, Jumat (9/10/2026), menjadi modal penting untuk menjaga momentum sekaligus memperbaiki posisi di klasemen.

Namun, pertandingan menghadapi PSS Sleman dipastikan tidak akan berjalan mudah bagi pasukan Bernardo Tavares.

Tim berjuluk Super Elja datang dengan semangat tinggi setelah mengalahkan PSM Makassar tiga gol tanpa balas pada pertandingan sebelumnya.

Miguel Pereira menyadari kedua tim sama-sama memiliki alasan untuk percaya diri menjelang pertandingan tersebut.

Karena itu, pemain asal Portugal tersebut meminta rekan-rekannya tidak hanya mengandalkan hasil positif sebelumnya, tetapi juga membuktikan kualitas permainan di lapangan.

Miguel Pereira Ungkap Persiapan Persebaya Surabaya, Apa Modal Utama Hadapi PSS Sleman? Miguel Pereira mengungkapkan persiapan Persebaya Surabaya menghadapi PSS Sleman berlangsung sangat baik sepanjang pekan.