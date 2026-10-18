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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 18 Oktober 2026 | 15.03 WIB

Suhu Surabaya Tembus 37 Derajat! Bernardo Tavares Ubah Jadwal Latihan Persebaya

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tidak meremehkan Isenmulang FC meski lawan menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Persebaya) - Image

Bernardo Tavares meminta Persebaya Surabaya tidak meremehkan Isenmulang FC meski lawan menelan tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027. (Persebaya)

JawaPos.com — Cuaca ekstrem Surabaya dengan suhu mencapai 37 derajat Celsius membuat pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, mengubah jadwal latihan menjelang pertandingan melawan PSS Sleman.

Pelatih asal Portugal itu sengaja memajukan waktu latihan agar para pemain Green Force terbiasa menghadapi panas saat bertanding pada pekan kelima Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Minggu (18/10/2026).

Keputusan tersebut menjadi bagian dari strategi Tavares untuk menjaga performa anak asuhnya di tengah kondisi cuaca yang cukup menantang.

Apalagi, Persebaya Surabaya menghadapi lawan yang sedang percaya diri setelah meraih kemenangan telak pada pertandingan sebelumnya.

PSS Sleman datang ke Kota Pahlawan dengan modal kemenangan 3-0 atas PSM Makassar. Hasil tersebut sekaligus menjadi kemenangan perdana Super Elja pada kompetisi musim ini.

Meski demikian, Tavares tidak ingin pencapaian tim tamu mengganggu ambisi Persebaya Surabaya untuk mengamankan tiga poin. Pelatih berusia 46 tahun itu tetap mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Mengapa Bernardo Tavares Mengubah Jadwal Latihan Persebaya Surabaya?

Bernardo Tavares mengubah jadwal latihan Persebaya Surabaya untuk membantu pemain beradaptasi dengan suhu panas yang melanda Kota Surabaya.

Langkah tersebut diambil setelah temperatur udara dalam beberapa hari terakhir dilaporkan bisa mencapai 37 derajat Celsius.

Kondisi itu menjadi perhatian khusus tim pelatih menjelang pertandingan menghadapi PSS Sleman.

Editor: Banu Adikara
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