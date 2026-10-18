Kalah Dramatis dari Persita, Rayhan Hannan: Jadi Pelajaran Penting Persija

JawaPos.com - Gelandang Persija Jakarta, Rayhan Hannan, menyebut hasil kekalahan dari Persita Tangerang pada laga pekan kelima Super League 2026/2027 menjadi pelajaran penting bagi timnya.
Ia menegaskan, Macan Kemayoran - julukan Persija - akan melakukan evaluasi agar bisa tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.
Persija menelan kekalahan dari Persita dengan skor 2-3 di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten, Sabtu (17/10) malam WIB. Macan Kemayoran kalah dramatis karena kecolongan gol di pengujung laga melalui Aleksa Andrejic (90+5’).
Kekalahan yang cukup menyakitkan tentunya bagi Persija, karena mereka sejatinya tampil dominan dalam pertandingan tersebut. Sayangnya, Macan Kemayoran kurang klinis dalam memanfaatkan peluang yang ada.
“Saya rasa tim kami bermain baik hari ini, babak pertama, babak kedua. Tapi seperti yang Coach Shin bilang, kami kurang memaksimalkan peluang,” kata Hannan dalam konferensi pers usai laga, dikutip Minggu (18/10).
Hannan menyayangkan kekalahan tersebut karena gagal memberikan kemenangan untuk The Jakmania yang sudah hadir jauh-jauh ke Serang, Banten. Ia mengungkapkan hasil ini menjadi pelajaran berharga bagi Persija setelah empat laga sebelumnya meraih kemenangan beruntun.
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“Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Jakmania yang sudah hadir hari ini. Pada malam ini saya rasa kami mendapat pelajaran yang cukup baik buat Persija karena setelah lima, week kelima, akhirnya kami mengalami kekalahan perdana,” terang Hannan.
Lebih lanjut, Hannan menegaskan Persija akan berbenah dan mempersiapkan diri lebih baik lagi menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
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Jawa Pos
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