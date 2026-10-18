Telan Kekalahan Perdana, Shin Tae-yong Akui Persita Berjuang Lebih Keras Ketimbang Persija

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, mengakui pemain Persita Tangerang berjuang lebih keras daripada anak asuhnya hingga berhasil meraih kemenangan pada pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.
Persija menelan kekalahan dramatis dari Persita dengan skor 2-3 di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10) malam WIB. Hasil minor ini sekaligus menjadi kekalahan perdana Macan Kemayoran - julukan Persija - setelah empat laga awal selalu meraih kemenangan.
Kekalahan Persija terbilang dramatis karena mereka kecolongan di pengujung laga. Gawang Nadeo Argawinata dijebol Aleksa Andrejic pada menit ke-90+5 setelah memanfaatkan umpan terukur Hokky Caraka.
Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada Persita. Eks pelatih Timnas Indonesia itu menilai tim tuan rumah bermain begitu tangguh hingga berhasil mengunci kemenangan.
“Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain tim Tangerang yang sudah berjuang dengan sangat baik hingga berhasil meraih kemenangan,” kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Minggu (18/10).
Lebih lanjut, Shin Tae-yong mengungkap salah satu faktor yang membuat Persija kalah. Ia menyebut tim asuhannya kesulitan menembus pertahanan solid Persita dan situasi di lapangan yang tidak berjalan mulus.
“Menurut saya, kekalahan kami disebabkan oleh ketidakmampuan menembus pertahanan lawan. Selain itu, ada beberapa situasi selama pertandingan ketika laga tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan hal seperti ini cukup disayangkan,” terang Shin Tae-yong.
Menurutnya, faktor krusial yang membuat Persija menelan kekalahan perdana adalah semangat juang para pemain Persita.
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Jawa Pos
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