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Andika Rachmansyah
Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.25 WIB

Duel Persita vs Persija Diwarnai Kericuhan Suporter, Shin Tae-yong Tak Habis Pikir

Kericuhan terjadi antara suporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta dalam laga Super League di Banten Internasional Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026). (X/@KelvinMP48) - Image

Kericuhan terjadi antara suporter Persita Tangerang dan Persija Jakarta dalam laga Super League di Banten Internasional Stadium, Serang, Sabtu (17/10/2026). (X/@KelvinMP48)

JawaPos.com - Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, angkat bicara soal insiden kericuhan antarsuporter yang sempat mewarnai duel kontra Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Ia mengaku tidak habis pikir melihat suporter yang seharusnya datang untuk mendukung tim kesayangan justru terlibat perkelahian.

Persija menelan kekalahan 2-3 saat bertandang ke markas Persita di Banten International Stadium (BIS), Sabtu (17/10). Laga tersebut sempat diwarnai kericuhan antarsuporter kedua kesebelasan di tribune saat jeda turun minum.

Kondisi tersebut membuat wasit memutuskan untuk menunda dimulainya babak kedua. Kick-off babak kedua akhirnya baru dimulai pada pukul 20.31 WIB, mundur sekitar 31 menit dari jadwal semula yang seharusnya berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB.

Menanggapi insiden tersebut, Shin Tae-yong menyoroti sikap suporter kedua kubu. Menurutnya, kehadiran suporter seharusnya menjadi bentuk dukungan kepada tim kesayangan, bukan justru memicu perkelahian.

“Saya benar-benar tidak mengerti mengapa orang datang untuk menonton olahraga dan mendukung tim kesayangannya, tetapi justru berujung saling berkelahi,” kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip Minggu (18/10).

Shin Tae-yong juga berharap seluruh pihak dapat mengendalikan diri demi menjaga suasana pertandingan tetap kondusif. Ia menilai sikap saling menahan diri menjadi kunci agar pertandingan sepak bola dapat berlangsung dengan baik tanpa diwarnai kericuhan.

“Hal seperti itu seharusnya bisa kita kendalikan bersama. Dengan saling menahan diri, pertandingan yang bagus bisa tersaji dan suasana stadion pun menjadi lebih kondusif. Saya berharap semua pihak bisa lebih menahan diri,” terang dia.

Kendati demikian, Shin Tae-yong tetap mendukung kebijakan yang memperbolehkan suporter hadir di stadion, baik untuk tuan rumah maupun tim tamu. Namun, ia mengingatkan seluruh suporter klub untuk bersikap lebih dewasa agar tidak terjadi insiden yang mengancam keselamatan jiwa dalam sepak bola.

Editor: Edi Yulianto
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