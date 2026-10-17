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Andika Rachmansyah
Minggu, 18 Oktober 2026 | 04.50 WIB

Ditekuk Persita, Persija Telan Kekalahan Perdana di Super League 2026/2027

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JawaPos.com - Persita Tangerang menang dramatis atas Persija Jakarta dengan skor tipis 3-2 pada pekan kelima Super League 2026/2027.

Pertandingan tersebut berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Banten, Sabtu (17/10) malam WIB. 

Persija Telan Kekalahan Perdana

Hasil kekalahan ini sekaligus menyudahi tren kemenangan Persija.

Ini menjadi kekalahan perdana armada Shin Tae-yong setelah empat laga awal selalu memetik kemenangan. 

Sementara bagi Persita, ini menjadi hasil yang sangat manis.

Tim asuhan Carlos Pena itu belum terkalahkan dalam lima laga yang telah dimainkan dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

Tambahan tiga poin ini membawa Persita naik ke peringkat ketiga dengan koleksi 11 poin.

Sementara Persija masih menempati puncak klasemen dengan 12 poin. 

Persija Kecolongan Lebih Dulu di Babak Pertama

Persita tampil sangat agresif sejak menit awal.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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