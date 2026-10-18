Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.41 WIB

Prediksi De Red FC vs Barito Putera: Laskar Antasari Berburu Tiga Poin di Surabaya

PS Barito Putera siap hadapi De Red FC dalam lanjutan laga Championship. (Istimewa) - Image

PS Barito Putera siap hadapi De Red FC dalam lanjutan laga Championship. (Istimewa)

JawaPos.com - Barito Putera akan menghadapi De Red FC pada pekan keenam Grup Timur Championship 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10), ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Barito Putera datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya.

Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Di sisi lain, De Red FC memiliki motivasi tersendiri. Tim berjuluk De Red itu ingin kembali meraih kemenangan, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Catatan hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir membuat tuan rumah membutuhkan tambahan tiga poin untuk mendongkrak kepercayaan diri.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar.

Barito Putera ingin menjaga momentum kemenangan, sedangkan De Red FC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di Surabaya untuk mengamankan hasil terbaik.

Barito Putera dipimpin pelatih caretaker Frans Sinatra yang menilai timnya sudah siap menghadapi pertandingan tersebut.

Editor: Edi Yulianto
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Aditya Daffa Optimistis Barito Putera Bisa Curi Tiga Poin dari Markas De Red FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Aditya Daffa Optimistis Barito Putera Bisa Curi Tiga Poin dari Markas De Red FC

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07.31 WIB

Barito Putera Bidik Tiga Poin, Frans Sinatra Tegaskan Tuan Rumah De Red Bukan Tim Lemah - Image
Sepak Bola Indonesia

Barito Putera Bidik Tiga Poin, Frans Sinatra Tegaskan Tuan Rumah De Red Bukan Tim Lemah

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07.16 WIB

Prediksi Skor De Red FC vs Barito Putera: Tamu Bidik Poin Penuh di Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Skor De Red FC vs Barito Putera: Tamu Bidik Poin Penuh di Surabaya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Terpopuler

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat - Image
1

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

2

Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah

3

Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores

4

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin

5

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

6

Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan

7

Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah

8

KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon

9

Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi

10

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore