Prediksi De Red FC vs Barito Putera: Laskar Antasari Berburu Tiga Poin di Surabaya

JawaPos.com - Barito Putera akan menghadapi De Red FC pada pekan keenam Grup Timur Championship 2026/2027.

Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10), ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.

Barito Putera datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya.

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Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Di sisi lain, De Red FC memiliki motivasi tersendiri. Tim berjuluk De Red itu ingin kembali meraih kemenangan, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri.

Catatan hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir membuat tuan rumah membutuhkan tambahan tiga poin untuk mendongkrak kepercayaan diri.

Pertandingan ini diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar.

Barito Putera ingin menjaga momentum kemenangan, sedangkan De Red FC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di Surabaya untuk mengamankan hasil terbaik.