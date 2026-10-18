Prediksi De Red FC vs Barito Putera: Laskar Antasari Berburu Tiga Poin di Surabaya

PS Barito Putera siap hadapi De Red FC dalam lanjutan laga Championship. (Istimewa)
JawaPos.com - Barito Putera akan menghadapi De Red FC pada pekan keenam Grup Timur Championship 2026/2027.
Pertandingan yang digelar di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10), ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sementara.
Barito Putera datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan 2-0 atas Persiba Balikpapan pada pertandingan sebelumnya.
Hasil tersebut menjadi bekal penting bagi Laskar Antasari untuk melanjutkan tren positif sekaligus menjaga persaingan di papan atas.
Di sisi lain, De Red FC memiliki motivasi tersendiri. Tim berjuluk De Red itu ingin kembali meraih kemenangan, terutama saat bermain di hadapan pendukung sendiri.
Catatan hasil yang belum maksimal dalam beberapa pertandingan terakhir membuat tuan rumah membutuhkan tambahan tiga poin untuk mendongkrak kepercayaan diri.
Pertandingan ini diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim sama-sama memiliki kepentingan besar.
Barito Putera ingin menjaga momentum kemenangan, sedangkan De Red FC berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di Surabaya untuk mengamankan hasil terbaik.
Barito Putera dipimpin pelatih caretaker Frans Sinatra yang menilai timnya sudah siap menghadapi pertandingan tersebut.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022