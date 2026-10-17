Prediksi Skor De Red FC vs Barito Putera: Tamu Bidik Poin Penuh di Surabaya

Kedua tim sama-sama mengincar tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. De Red FC ingin mengakhiri catatan tanpa kemenangan di kandang, sedangkan Barito Putera berambisi melanjutkan tren positif setelah menaklukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 pada laga sebelumnya.
Pelatih caretaker Barito Putera Frans Sinatra memastikan timnya siap menghadapi tantangan tersebut. Dia menyebut kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik setelah tiba di Surabaya.
"Kami bersyukur sudah mendarat di Surabaya dan semua pemain dalam kondisi baik. Kami siap untuk menghadapi pertandingan besok malam dan meraih poin penuh," kata Frans dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (17/10) dikutip dari Antara.
Kemenangan atas Persiba menjadi modal penting bagi Laskar Antasari. Namun, Frans mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas dan tetap menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.
Dia juga menilai De Red FC bukan lawan yang bisa diremehkan, meskipun tim tuan rumah belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.
"Kami tidak menganggap De Red FC sebagai tim yang lemah. Kami akan berusaha bekerja sama dan lebih keras lagi agar bisa mendapatkan poin kemenangan," ujarnya.
Pemain Barito Putera Aditya Daffa turut menegaskan kesiapan timnya. Dia menyadari pertandingan tandang tersebut tidak akan berjalan mudah, tetapi seluruh pemain bertekad memberikan penampilan terbaik.
Di kubu tuan rumah, pelatih Aji Santoso juga membidik kemenangan. De Red FC membutuhkan hasil maksimal untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan di kandang sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.
Aji mengakui Barito Putera memiliki kualitas yang cukup baik. Kemenangan 2-0 atas Persiba membuat tim tamu berpotensi tampil dengan kepercayaan diri lebih tinggi.
Karena itu, tim pelatih De Red FC telah mempelajari permainan lawan melalui rekaman video pertandingan dan menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan Barito Putera.
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Jawa Pos
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