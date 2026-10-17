Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Antara
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.56 WIB

Prediksi Skor De Red FC vs Barito Putera: Tamu Bidik Poin Penuh di Surabaya

Prediksi De Red FC vs Barito Putera di Pegadaian Championship 2026/2027. Kedua tim membidik kemenangan pada pekan keenam. (Dok. Barito)

JawaPos.com – Barito Putera membidik kemenangan saat bertandang ke markas De Red FC pada pekan keenam Grup Timur Pegadaian Championship 2026/2027. Duel yang berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10), itu diprediksi berjalan ketat.

Kedua tim sama-sama mengincar tiga poin untuk memperbaiki posisi di klasemen. De Red FC ingin mengakhiri catatan tanpa kemenangan di kandang, sedangkan Barito Putera berambisi melanjutkan tren positif setelah menaklukkan Persiba Balikpapan dengan skor 2-0 pada laga sebelumnya.

Pelatih caretaker Barito Putera Frans Sinatra memastikan timnya siap menghadapi tantangan tersebut. Dia menyebut kondisi seluruh pemain dalam keadaan baik setelah tiba di Surabaya.

"Kami bersyukur sudah mendarat di Surabaya dan semua pemain dalam kondisi baik. Kami siap untuk menghadapi pertandingan besok malam dan meraih poin penuh," kata Frans dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (17/10) dikutip dari Antara.

Kemenangan atas Persiba menjadi modal penting bagi Laskar Antasari. Namun, Frans mengingatkan para pemain agar tidak cepat puas dan tetap menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan.

Dia juga menilai De Red FC bukan lawan yang bisa diremehkan, meskipun tim tuan rumah belum meraih kemenangan dalam dua pertandingan terakhir.

"Kami tidak menganggap De Red FC sebagai tim yang lemah. Kami akan berusaha bekerja sama dan lebih keras lagi agar bisa mendapatkan poin kemenangan," ujarnya.

Pemain Barito Putera Aditya Daffa turut menegaskan kesiapan timnya. Dia menyadari pertandingan tandang tersebut tidak akan berjalan mudah, tetapi seluruh pemain bertekad memberikan penampilan terbaik.

De Red FC Ingin Akhiri Catatan Buruk di Kandang

Di kubu tuan rumah, pelatih Aji Santoso juga membidik kemenangan. De Red FC membutuhkan hasil maksimal untuk mengakhiri catatan tanpa kemenangan di kandang sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

Aji mengakui Barito Putera memiliki kualitas yang cukup baik. Kemenangan 2-0 atas Persiba membuat tim tamu berpotensi tampil dengan kepercayaan diri lebih tinggi.

Karena itu, tim pelatih De Red FC telah mempelajari permainan lawan melalui rekaman video pertandingan dan menyiapkan strategi untuk meredam kekuatan Barito Putera.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: ANTARA
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
De Red FC vs Barito Putera: Aji Santoso Bidik Kemenangan Perdana di Kandang - Image
Sepak Bola Indonesia

De Red FC vs Barito Putera: Aji Santoso Bidik Kemenangan Perdana di Kandang

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.43 WIB

De Red FC Bidik Kemenangan Kandang Perdana saat Jamu Barito - Image
Sepak Bola Indonesia

De Red FC Bidik Kemenangan Kandang Perdana saat Jamu Barito

Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.19 WIB

Tampil Solid Lawan Persis Solo, Keven Alleson Langsung Pasang Target untuk De Red FC - Image
Sepak Bola Indonesia

Tampil Solid Lawan Persis Solo, Keven Alleson Langsung Pasang Target untuk De Red FC

Rabu, 14 Oktober 2026 | 13.46 WIB

Terpopuler

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027 - Image
1

Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027

2

Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat

3

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion

4

Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang

5

Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA

6

Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two

7

Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia

8

Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Diunggulkan

9

Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura

10

Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore