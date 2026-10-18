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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 07.16 WIB

Barito Putera Bidik Tiga Poin, Frans Sinatra Tegaskan Tuan Rumah De Red Bukan Tim Lemah

Skuad Barito Putera. (Istimewa) - Image

Skuad Barito Putera. (Istimewa)

JawaPos.com - Barito Putera membidik kemenangan saat bertandang ke markas De Red FC pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10).

Laskar Antasari datang dengan modal positif setelah meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Namun, mereka tidak ingin terlena dengan kondisi De Red FC yang belum meraih kemenangan dalam dua laga terakhir.

Catatan tersebut tentu bisa menjadi bahan pertimbangan bagi Barito Putera.

Meski begitu, caretaker Barito Putera Frans Sinatra Huwae menegaskan, timnya tidak akan meremehkan kekuatan tuan rumah.

Frans menilai setiap pertandingan memiliki tantangan tersendiri.

Karena itu, Barito Putera tetap datang dengan persiapan serius dan berusaha memaksimalkan kesempatan untuk membawa pulang tiga poin dari Surabaya.

"Kami tidak menganggap De Red FC tim lemah. Tapi di sini, kami menginginkan di stadion bersejarah ini bisa mengambil poin," ujar Frans dalam konferensi pers, Sabtu (17/10).

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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