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Andre Rizal Hanafi
Minggu, 18 Oktober 2026 | 07.31 WIB

Aditya Daffa Optimistis Barito Putera Bisa Curi Tiga Poin dari Markas De Red FC

PS Barito Putera siap hadapi De Red FC di Pegadaian Championship. (Istimewa) - Image

PS Barito Putera siap hadapi De Red FC di Pegadaian Championship. (Istimewa)

JawaPos.com – PS Barito Putera membidik kemenangan saat bertandang ke markas De Red FC pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Minggu (18/10) malam.

Pemain Barito Putera Aditya Daffa Al Haqi berharap timnya bisa membawa pulang hasil maksimal.

Meski menyadari tantangan yang akan dihadapi tidak ringan, pemain berusia 22 tahun itu optimistis Laskar Antasari memiliki modal cukup untuk meraih tiga poin.

Salah satu faktor yang menjadi bekal Barito Putera adalah waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan De Red FC.

Aditya menilai latihan selama sepekan terakhir berjalan dengan baik dan membantu tim mematangkan persiapan sebelum pertandingan.

Kondisi tersebut membuat para pemain Barito Putera semakin percaya diri untuk menghadapi tuan rumah.

Aditya memastikan seluruh anggota skuad siap bekerja keras demi mewujudkan target kemenangan.

Namun, dia tidak ingin menganggap remeh kekuatan De Red FC.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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