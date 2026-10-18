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Minggu, 18 Oktober 2026 | 20.35 WIB

Prediksi Skor Deltras vs Persis Solo di Championship: Ujian Berat Laskar Sambernyawa

Deltras FC siap menjamu Persis Solo dalam lanjutan Championship 2026/2027. (I.League) - Image

Deltras FC siap menjamu Persis Solo dalam lanjutan Championship 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - Deltras Sidoarjo akan menjamu Persis Solo pada pekan keenam Grup B Championship 2026/2027.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (18/10/2026), pukul 15.30 WIB.

Kedua tim datang dengan kondisi berbeda. Deltras masih menjaga catatan impresif tanpa kekalahan dalam lima pertandingan awal, sedangkan Persis Solo berusaha menemukan momentum kebangkitan setelah hasil yang belum konsisten.

Bermain di kandang sendiri menjadi keuntungan bagi Deltras. Tim berjuluk The Lobster itu ingin kembali meraih kemenangan demi mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Di sisi lain, Persis membutuhkan poin untuk memperbaiki peringkat sekaligus meningkatkan kepercayaan diri tim.

Deltras mengawali kompetisi dengan cukup meyakinkan. Di bawah arahan Leonard Tupamahu, mereka mengumpulkan 13 poin dari lima pertandingan, hasil empat kemenangan dan satu kali imbang. Catatan tersebut menempatkan Deltras di puncak klasemen sementara Grup B.

Meski memiliki modal bagus, Deltras tetap perlu menjaga konsistensi. Hasil imbang 1-1 melawan Persela Lamongan pada pertandingan sebelumnya menunjukkan bahwa mereka masih harus meningkatkan efektivitas dalam memanfaatkan peluang.

Dukungan suporter di Stadion Gelora Delta diharapkan membantu Deltras tampil lebih percaya diri.

Namun, mereka tidak boleh menganggap Persis sebagai lawan yang mudah, terlebih tim tamu berpotensi menunjukkan perubahan setelah pergantian pelatih.

Editor: Edi Yulianto
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