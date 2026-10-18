Prediksi Deltras FC vs Persis Solo: Laskar Sambernyawa Berjuang demi Tiga Poin

Persis Solo akan menghadapi lawan berat Deltrs FC. (Persis)
JawaPos.com - Persis Solo bertekad membawa pulang tiga poin saat bertandang ke markas Deltras FC pada pekan keenam Pegadaian Championship 2026/27.
Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (18/10), dengan kickoff pukul 15.30 WIB.
Laskar Sambernyawa datang dengan optimisme tinggi setelah menjalani persiapan untuk menghadapi salah satu tim papan atas tersebut.
Caretaker Persis Solo Nurcholis Majid memastikan seluruh pemain yang dibawa ke Sidoarjo berada dalam kondisi fit dan siap bertanding.
Menurut Nurcholis, persiapan tim untuk menghadapi Deltras FC tidak jauh berbeda dari pertandingan sebelumnya.
Meski lawan memiliki posisi lebih baik di klasemen sementara, Persis tidak ingin menjadikan hal itu sebagai beban.
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Sebaliknya, situasi tersebut menjadi motivasi tambahan bagi tim asal Kota Bengawan untuk menunjukkan kemampuan terbaik dan mencuri poin di kandang lawan.
Nurcholis juga menegaskan bahwa para pemain telah siap menjalankan pertandingan sesuai dengan persiapan yang dilakukan tim pelatih.
Persis berharap kesiapan tersebut bisa membantu mereka tampil maksimal sepanjang laga.
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Jawa Pos
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