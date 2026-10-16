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Andre Rizal Hanafi
Jumat, 16 Oktober 2026 | 15.02 WIB

Pimpin Klasemen Grup B Pegadaian Championship, Deltras FC Waspadai Ancaman Kebangkitan Persis Solo

Deltras FC menantang Persela Lamongan dalam Derby Jatim memperebutkan pemuncak klasemen Championship 2026/2027. (Dok. I.League) - Image

Deltras FC menantang Persela Lamongan dalam Derby Jatim memperebutkan pemuncak klasemen Championship 2026/2027. (Dok. I.League)

JawaPos.com - Deltras FC mewaspadai potensi kebangkitan Persis Solo saat kedua tim bertemu pada pekan lanjutan Pegadaian Championship 2026/27.

Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (18/10). Meski tim tamu sedang kesulitan meraih kemenangan, Deltras tidak ingin menganggap remeh lawannya.

Pelatih Deltras FC, Leonard Tupamahu, meminta anak asuhnya tetap menjaga fokus dan tidak terlena dengan catatan pertandingan Persis Solo.

Menurutnya, kondisi lawan yang belum meraih hasil maksimal bukan jaminan pertandingan akan berjalan mudah bagi The Lobster.

Leonard menegaskan bahwa timnya masih perlu bekerja keras untuk mempertahankan performa positif.

Karena itu, ia mengingatkan para pemain agar tidak mengendurkan persiapan menjelang pertandingan penting di hadapan pendukung sendiri.

“Saya sudah mengingatkan pemain saya. Kami tidak boleh santai, belum waktunya kami santai menurut saya,” tuturnya, Kamis (15/10).

Persis Solo memang belum meraih kemenangan dalam tiga pertandingan terakhirnya.

Laskar Sambernyawa bermain imbang tanpa gol melawan De Red FC, kemudian kalah 0-2 dari Kendal Tornado FC, sebelum kembali bermain seri 1-1 saat menghadapi Persipura Jayapura.

Editor: Banu Adikara
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