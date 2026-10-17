Prediksi Skor Deltras FC vs Persis Solo: Leonard Tupamahu Waspada Kebangkitan Tamu

Prediksi skor Deltras FC vs Persis Solo di Championship 2026/27. The Lobster mengincar tiga poin demi kembali ke puncak klasemen. (Dok. I.League)
JawaPos.com – Deltras FC menjamu Persis Solo pada pekan keenam Championship 2026/2027 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (18/10) sore. The Lobster membidik kemenangan demi merebut kembali puncak klasemen Grup B.
Deltras FC memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi pertandingan tersebut. Mereka mengoleksi 13 poin dari lima laga dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.
Namun, posisi Deltras kini digeser Kendal Tornado FC yang naik ke puncak klasemen setelah menang telak 3-0 atas Persiba Balikpapan.
Situasi itu membuat skuad asuhan Leonard Tupamahu membutuhkan tiga poin untuk kembali menguasai persaingan di papan atas. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan.
Meski demikian, Leonard tidak ingin anak asuhnya kehilangan fokus. Persis Solo memang belum menunjukkan konsistensi, tetapi tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan.
"Persiapan kami lakukan sangat baik karena kami memiliki waktu yang cukup lama untuk mematangkan taktik. Pemain dalam kondisi siap bertanding dan puji Tuhan kita bermain di kandang sendiri di hadapan pendukung," ujar Leonard dalam sesi jumpa pers jelang laga, Sabtu (17/10) dilansir iLeague.
Laskar Sambernyawa menempati peringkat ketujuh dengan lima poin dari lima pertandingan. Mereka baru mengemas satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.
Leonard menilai Persis tetap berbahaya, terutama setelah melakukan penyegaran pada jajaran staf kepelatihan. Motivasi untuk bangkit bisa menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah.
Deltras juga telah memanfaatkan waktu persiapan untuk mengevaluasi permainan dan memperbaiki sejumlah aspek. Kondisi fisik pemain disebut cukup baik menjelang pertandingan.
Gelandang Deltras, Ichsan Pratama, turut memastikan timnya siap menghadapi Persis Solo. Evaluasi laga sebelumnya telah dilakukan, termasuk menyiapkan pendekatan taktik untuk meredam permainan lawan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Ketua Komisi II DPR Usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Tak Hanya Bupati Klaten, KPK Juga Tangkap Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah
Prediksi Skor Estudiantes vs Flamengo: Panas Menuju Final Copa Libertadores
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Levante: Granotes Paksa Tuan Rumah Berbagi Poin
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Prediksi Skor Garudayaksa FC vs Arema FC: Singo Edan Kembali ke Jalur Kemenangan
Prediksi Skor Frankfurt vs FC Koln di Bundesliga: Lini Pertahanan Rapuh Jadi Ancaman Tuan Rumah
KPK Terima Pengembalian Uang Rp 800 Juta dari Hercules Berkaitan Kasus Suap HGB Summarecon
Prediksi Skor Le Mans vs Toulouse: Duel Seru Tim Papan Bawah Demi Lolos Zona Degradasi
Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022