Prediksi Skor Deltras FC vs Persis Solo: Leonard Tupamahu Waspada Kebangkitan Tamu

JawaPos.com – Deltras FC menjamu Persis Solo pada pekan keenam Championship 2026/2027 di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Minggu (18/10) sore. The Lobster membidik kemenangan demi merebut kembali puncak klasemen Grup B.

Deltras FC memiliki modal cukup bagus untuk menghadapi pertandingan tersebut. Mereka mengoleksi 13 poin dari lima laga dengan catatan empat kemenangan dan satu hasil imbang.

Namun, posisi Deltras kini digeser Kendal Tornado FC yang naik ke puncak klasemen setelah menang telak 3-0 atas Persiba Balikpapan.

Situasi itu membuat skuad asuhan Leonard Tupamahu membutuhkan tiga poin untuk kembali menguasai persaingan di papan atas. Bermain di hadapan pendukung sendiri juga menjadi keuntungan yang ingin dimaksimalkan.

Meski demikian, Leonard tidak ingin anak asuhnya kehilangan fokus. Persis Solo memang belum menunjukkan konsistensi, tetapi tetap memiliki potensi untuk memberikan kejutan.

"Persiapan kami lakukan sangat baik karena kami memiliki waktu yang cukup lama untuk mematangkan taktik. Pemain dalam kondisi siap bertanding dan puji Tuhan kita bermain di kandang sendiri di hadapan pendukung," ujar Leonard dalam sesi jumpa pers jelang laga, Sabtu (17/10) dilansir iLeague.

Laskar Sambernyawa menempati peringkat ketujuh dengan lima poin dari lima pertandingan. Mereka baru mengemas satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Leonard menilai Persis tetap berbahaya, terutama setelah melakukan penyegaran pada jajaran staf kepelatihan. Motivasi untuk bangkit bisa menjadi tantangan tersendiri bagi tuan rumah.

Deltras juga telah memanfaatkan waktu persiapan untuk mengevaluasi permainan dan memperbaiki sejumlah aspek. Kondisi fisik pemain disebut cukup baik menjelang pertandingan.