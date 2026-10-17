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Andika Rachmansyah
Minggu, 18 Oktober 2026 | 03.02 WIB

Saling Balas Serangan! Persita vs Persija Imbang 1-1 di Babak Pertama

Pemain Persija Jakarta Fabio Calonego. (Istimewa) - Image

Pemain Persija Jakarta Fabio Calonego. (Istimewa)

JawaPos.com - Persita Tangerang bermain sengit melawan Persija Jakarta pada babak pertama pertandingan pekan kelima Super League 2026/2027.

Kedua tim bermain imbang 1-1 pada laga yang berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Banten, Sabtu (17/10) malam WIB. 

Persita Tangerang Cetak Gol Cepat Lewat Luquinhas

Persita tampil sangat agresif sejak menit awal.

Pemain yang sejak awal diwaspadai Shin Tae-yong, yakni Rayco Rodriguez, benar-benar menjadi momok bagi lini pertahanan Persija.

Pasalnya, gol keunggulan Persita pada menit kelima berawal dari umpan yang diberikan Rayco melalui sisi kanan pertahanan Persija.

Umpan yang disodorkan itu berhasil ditanduk Luquinhas, sekaligus membawa timnya unggul 1-0. 

Persija mencoba merespons gol cepat Persita.

Macan Kemayoran itu terus menekan pertahanan Pendekar Cisadane, julukan Persita Tangerang untuk mencetak gol penyeimbang. 

Gelandang Persija, Stjepan Loncar nyaris mencetak gol penyeimbang setelah mendapat ruang terbuka untuk melepaskan tendangan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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